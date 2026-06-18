Татарстан идет в лидерах по объему выданной ИТ-ипотеки

В республике за первые месяцы 2026 года выдано льготных кредитов на сумму в 1,8 млрд рублей

Татарстан идет в лидерах по объему выданной ИТ-ипотеки с начала года. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

В Татарстане за первый квартал 2026 года выдано льготных кредитов по ИТ-ипотеке на сумму в 1,8 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 69%. Это второй результат среди всех регионов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На первой строчке списка находится Москва с 3,25 млрд руб. с превышением прошлогодних цифр на 98%. Тройку замыкает Свердловская область с показателями в 1,7 млрд руб. и +49,5%.

В общей сложности по стране за первый квартал выдано 2,7 тыс. льготных кредитов по ИТ-ипотеке на сумму 19 млрд руб. Это почти на 50% больше показателей за аналогичный период 2025 года.

Ранее в Минфине озвучили намерение снизить долю льготной ипотеки с 90 до 30% к 2030 году. При этом с 1 июля этого года в России может быть введена дифференцированная семейная ипотека. Минфин и Минстрой РФ должны до этой даты разработать предложения относительно введения различных ставок.

Зульфат Шафигуллин