«Игра навылет»: приход в Удмуртию нового авиаперевозчика может стать проблемой для «Ижавиа»

Разделению ижевской авиакомпании и аэропорта, похоже, все-таки быть

Фото: Максим Платонов

Активная работа, проводимая новым руководством авиакомпании «Ижавиа» по привлечению в Удмуртию новых авиакомпаний, может стать роковой для основного ижевского авиаперевозчика. В октябре этого года из Ижевска начнет осуществлять рейсы «Аэрофлот» по наиболее востребованному маршруту — в Москву. Подробности — в материале «Реального времени».

«Аэрофлот» прилетит

Крупнейший авиаперевозчик в России «Аэрофлот» все-таки действительно начнет летать в Ижевск. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в авиакомпании «Ижавиа», которая управляет аэропортом столицы Удмуртии.

— В настоящее время АО «Ижавиа» ведутся работы по приему Ижевским аэропортом воздушного судна типа RRJ-95B (Сухой Суперджет-100), существенных препятствий нет, — сообщили в пресс-службе «Ижавиа». — Окончательное решение о дате начала рейсов будет приниматься авиакомпанией «Аэрофлот», по предварительным данным рейсы начнут осуществляться до Шереметьево уже с октября этого года.

При этом пока не уточняется, сколько рейсов в неделю будет осуществлять «Аэрофлот» и по каким направлениям. Ожидается, что в первую очередь это будет маршрут Ижевск — Москва. Эксперты полагают, что запуск такого конкурента может привести к серьезному падению продаж билетов на рейсы самой «Ижавиа», а в дальнейшем сказаться на ее финансовой устойчивости после разделения «Ижавиа» на авиаперевозчика и аэропорт.

Пока не уточняется, сколько рейсов в неделю будет осуществлять «Аэрофлот» и по каким направлениям. Фото Максима Платонова



Перед разделением

Авиакомпания «Ижавиа» — один из немногих сохранившихся в Приволжье региональных перевозчиков. Она на 100 процентов принадлежит республике, являясь одновременно и авиаперевозчиком и аэропортом. Ее разделение несколько раз начиналось и приостанавливалось. При нынешнем главе Удмуртии Александре Бречалове принято окончательное решение о разделении, а в мае он раскрыл (хотя и довольно расплывчато) на своих страницах в соцсетях сроки окончания этого процесса.

«Как писал ранее, у нас идет разделение авиакомпании Ижавиа и аэропорта, которое должно закончиться осенью. При этом мы готовы к сотрудничеству с другими авиакомпаниями уже сейчас», — отметил Бречалов.

Через неделю после этого поста в авиакомпании сменился генеральный директор. Вместо Александра Городилова, который последовательно выступал против разделения, «Ижавиа» возглавил бывший гендиректор нижегородского аэропорта «Стригино» Александр Синельников.

Сейчас из Ижевска, помимо «Ижавиа», летают «Руслайн» (пять-шесть рейсов в неделю в Москву), «Оренбуржье» (пять рейсов в неделю в Самару и два рейса в Уфу). До недавнего времени на маршруте Ижевск — Москва работали и печально известные «Саратовские авиалинии». «Ижавиа» обслуживает рейсы из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Анапу, Краснодар, Нижневартовск. Кроме того, ряд региональных маршрутов есть у ижевской авиакомпании между другими городами.

«Ижавиа» возглавил бывший гендиректор нижегородского аэропорта «Стригино» Александр Синельников. Фото Сергея Грачева (izhlife.ru)

Привлечь конкурентов

Новый руководитель в многочисленных интервью не раз заявлял о желании привлечь в Ижевск других перевозчиков. Основным препятствием до настоящего времени служит плохое состояние взлетно-посадочной полосы ижевского аэропорта. Она не может принимать крупные лайнеры и нуждается в капитальном ремонте. Провести его за счет собственных средств республика не может, так как ВПП в федеральной собственности. Добиться федерального финансирования тоже не удается уже на протяжении многих лет.

Директор представительства ИК «Финам» в Ижевске Сергей Казанцев отмечает, что «Аэрофлот» может создать для «Ижавиа» серьезную конкуренцию. Сейчас у «Ижавиа» один из самых высоких показателей стоимости билетов на километр лета. Такому крупному перевозчику, как «Аэрофлот», скорее всего удастся предложить более выгодные тарифы.

— Многое будет зависеть от договоренностей, в том числе по обслуживанию самолетов «Аэрофлота» в ижевском аэропорту. Но в любом случае издержки и крупного перевозчика уже оптимизированы. «Аэрофлот» может создать серьезную конкуренцию «Ижавиа» на маршруте Ижевск — Москва. Кроме того, заход в Удмуртию такой крупной авиакомпании может привлечь сюда и других перевозчиков. А это прямая угроза «Ижавиа», которая со своими ценами и старым парком самолетов просто не сможет выстоять, — считает Казанцев.

Такие опасения «Реальному времени» на условиях анонимности высказал и бывший сотрудник «Ижавиа». По его словам, в настоящее время рейс Ижевск — Москва для авиакомпании ключевой, он приносит основную выручку.

— Мы ведь не зря долгое время не пускали в Ижевск «Саратовские авиалинии». А сейчас, наоборот, делаем все, чтобы привлечь конкурентов. Нас буквально кормят рейсы в Москву — проиграем их, и «Ижавиа» сдуется, — прогнозирует бывший работник удмуртской авиакомпании.

Многое будет зависеть от договоренностей, в том числе по обслуживанию самолетов «Аэрофлота» в ижевском аэропорту, отмечают эксперты. Фото udm-info.ru



Планы и финансы

При этом сокращать издержки при старом авиапарке просто не получается. О снижении тарифов сейчас речи вообще не идет, говорит бывший сотрудник авиакомпании. Более того, с 1 июля за выбор любого места в экономе на тех рядах самолета Як-42, где можно вытянуть ноги (5, 7 и 14 ряды), нужно заплатить дополнительно 2000 рублей.

Это при том, что не первый год «Ижавиа» критикуют за высокие тарифы. Некоторые жители Удмуртии предпочитают добираться на автомобиле или поезде до Набережных Челнов и летать из аэропорта «Бегишево». Челнинский аэропорт даже объявил о планах наладить прямое автобусное сообщение между Ижевском и «Бегишево».

Разделение «Ижавиа» на авиакомпанию и аэропорт ранее отменяли из-за того, что отдельно региональному авиаперевозчику с устаревшим авиапарком не выжить. И хотя как прежним руководством, так и нынешним высказывались планы о покупке в лизинг новых отечественных самолетов — Суперджет-100 или МС-21, однако реальных финансовых возможностей для этого у «Ижавиа» нет, говорит бывший работник авиакомпании.

«Ижавиа» может ожидать судьба авиакомпании «Кировавиа» из соседнего региона. До 2013 года она также одновременно занималась авиаперевозками и владела кировским аэропортом «Победилово». В январе 2013 года Росавиация приостановила действие сертификата эксплуатации «Кировавиа», а в 2014 году предприятие стало банкротом. Аэропорт продолжает функционировать и принимает рейсы крупных федеральных авиакомпаний. Руководство аэропорта «Победилово» заявляло, что такому дотационному региону, как Кировская область, нецелесообразно содержать собственного авиаперевозчика. Не исключено, что по такому пути пойдут и в Удмуртии.