Казанцев будут судить за организацию подпольного казино с доходом в 5 млн рублей

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Следственные органы Следкома по Татарстану завершили расследование уголовного дела в отношении пятерых жителей Казани, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, обвиняемые (1985—2002 г.р.), действуя в составе организованной группы с августа 2023 по ноябрь 2024 года, организовали подпольное казино в съемных помещениях на территории Казани. В группу входило также лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Роли в группе были четко распределены: одни занимались поиском и привлечением игроков, другие обеспечивали доступ к игровому оборудованию и его работоспособность, третьи отвечали за бесплатное питание игроков, прием депозитов и выдачу выигрышей.

В результате преступной деятельности обвиняемые получили доход в размере 5 млн рублей. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Противоправная деятельность была пресечена в ходе совместных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных Следственным комитетом и Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы.

Рената Валеева