Слуцкий предложил создавать цифровые портреты семей мигрантов

Фото: Динар Фатыхов

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с предложением о создании цифровых портретов семей мигрантов и об усилении контроля за «потенциально опасными персонажами», осуществляемого новой службой по вопросам регистрации мигрантов. Об этом сообщает RT.

Слуцкий подчеркнул, что ЛДПР последовательно выступает за ужесточение миграционной политики и ограничение ее исключительно трудовой миграцией по принципу «приехал — отработал — уехал». По словам политика, наиболее популярной инициативой ЛДПР является запрет иностранным рабочим привозить с собой свои семьи.

— ЛДПР давно и последовательно борется с нелегальными гастарбайтерами. Партия считает, что России нужна суверенная миграционная политика. В частности, разрешать только трудовую миграцию, причем в режиме «приехал — отработал — уехал». Наиболее популярным у наших граждан стала инициатива ЛДПР, которая запрещает иностранным рабочим привозить с собой свои семьи, — заявил Слуцкий.

Реальное время / realnoevremya.ru

В качестве примеров ужесточения миграционного законодательства Слуцкий привел опыт Белоруссии с «вахтовым» методом работы мигрантов и строгими правилами получения гражданства, а также практику ОАЭ, где малоквалифицированных мигрантов размещают в отдельных, охраняемых зонах и ограничивают в передвижении, а приезд семей мигрантов исключен.

— Показателен опыт Белоруссии, где «вахтовый» метод работы мигрантов и жёсткое законодательство, не позволяющее проворачивать разнообразные аферы для получения гражданства — навели исключительный порядок в стране. Еще более радикальный подход применяется к малоквалифицированным мигрантам в Объединенных Арабских Эмиратах. Там их селят в отдельных охраняемых местах и ограничивают в передвижении, особенно в туристических зонах. А уж о приезде семей мигрантов в страну не может быть и речи, — отметил лидер ЛДПР.

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Рената Валеева