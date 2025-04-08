Госдума приняла закон о признании иноагентами лиц, содействующих организациям против России

Фото: Динар Фатыхов

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о признании иноагентами лиц, которые содействуют исполнению решений международных организаций, где Россия не участвует, или иностранных госорганов, если эти решения направлены против безопасности страны. Об этом пишет ТАСС.



Изменениями дополняется закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Иноагентами будут признавать лиц, оказывающих содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, если они направлены против ее безопасности.

Также устанавливается возможность признания иноагентами тех, кто вовлекает других в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против безопасности РФ при получении иностранными источниками.



Вячеслав Володин подчеркнул, что Россия — самая открытая страна, которая гарантирует гражданам все права и свободы. Но недружественные страны и те, кто уехал и ведет работу оттуда, используют лазейки в законодательстве. Поэтому необходимо сделать все, чтобы перекрыть их и защитить страну.

Рената Валеева