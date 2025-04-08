УНИКС разгромил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

Фото: Руслан Ишмухаметов

Казанский УНИКС одержал уверенную победу над местной «Астаной» в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 105:65.

УНИКС продемонстрировал доминирующую игру, оставив хозяевам паркета мало шансов. Самым результативным игроком матча в составе казанской команды стал Сергей Торопов, набравший 20 очков и совершивший восемь подборов. Также стоит отметить Маркоса Найта (18 очков), Джалена Рейнольдса (15 очков) и Андрея Лопатина (15 очков).

Джален Рэйнольдс стал самым результативным легионером в истории турнира. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В составе «Астаны» наиболее результативным игроком стал Ти Джей Старкс, набравший 23 очка. Аскар Мадейкин добавил в копилку команды 10 очков.

Рената Валеева