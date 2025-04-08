Госдума освободила служивших в ДНР и ЛНР от призыва в российскую армию

Фото: Динар Фатыхов

Госдума на пленарном заседании приняла поправку к законопроекту об исполнении решения о призыве на срочную службу. Согласно ей, граждане России, служившие в Донецкой и Луганской народных республиках, освобождаются от призыва в российскую армию. Об этом пишет ТАСС.

Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта. Согласно документу, от призыва освобождаются граждане, не пребывающие в запасе и прошедшие военную службу в Вооруженных силах ДНР, в Народной милиции ЛНР, а также в воинских формированиях и органах обеих республик.

скриншот видео с канала ТНВ

Кроме того, от призыва на срочную службу освобождаются граждане, принимавшие участие в боевых действиях по решению органов власти ДНР и ЛНР более полугода начиная с 11 мая 2014 года.

Напомним, что в Госдуму внесли законопроект, который предлагает предоставлять соцжилье вне очереди инвалидам I группы, ставшим таковыми в результате участия в СВО.

Рената Валеева