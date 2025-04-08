Роспотребнадзор изъял более 300 тонн продукции из магазинов «Светофор»

Фото: Мария Зверева

В ходе проверок сети «Светофор» Роспотребнадзор изъял 5,7 тыс. партий продукции, не соответствующей требованиям, общим весом более 300 тонн. Наложены штрафы в размере более 1,3 млн рублей, пишет РИА «Новости».

Внеплановые выездные проверки проводились по поручению правительства с 10 по 30 января в 58 точках, находящихся в 45 субъектах России. Проверки проводились на соответствие обязательным требованиям, в том числе требованиям технических регламентов Таможенного союза, санитарных правил и норм.

Во время проверок была изъята вся продукция, не соответствующая требованиям, — 5,7 тыс. партий общим весом более 300 тонн. В результате проверок было составлено 2 678 протоколов об административных правонарушениях, сумма наложенных штрафов превысила 11,57 млн рублей. Некоторые материалы еще рассматриваются. По административным материалам Роспотребнадзора судом приостановлена деятельность 76 объектов торговли. Подобные ситуации фиксировались ранее в Нурлате и Удмуртии, где также закрывались магазины сети.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Территориальными органами ведомства проведены контрольные мероприятия в отношении 1 485 объектов, осуществляющих деятельность под торговой маркой «Светофор». Исследовано 8 106 проб продукции, из них не соответствовали гигиеническим требованиям 879 проб. Проведено более 120 тысяч исследований.

Наибольшее количество несоответствующих проб обнаружено в категориях: молоко и молочная продукция, мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, кондитерская продукция, птица, яйца и продукты их переработки.

Выдано 675 предписаний об устранении обнаруженных нарушений, а также предписания о разработке программ для предотвращения причинения вреда и об изъятии продукции из оборота. Приостановлены 24 декларации о соответствии.

Рената Валеева