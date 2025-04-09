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Российские средства ПВО уничтожили 158 украинских БПЛА над 11 регионами РФ

09:06, 09.04.2025
Российские средства ПВО уничтожили 158 украинских БПЛА над 11 регионами РФ
Фото: Реальное время

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

— За период с 20.00 мск 8 апреля по 06.00 мск 9 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов, — заявили в ведомстве.

Большая часть БПЛА была перехвачена над территорией Краснодарского края — 67 единиц. Также были уничтожены беспилотники над другими регионами:

  • 29 БПЛА — над Ростовской областью,
  • 15 БПЛА — над Республикой Северная Осетия — Алания,
  • 11 БПЛА — над Воронежской областью,
  • 10 БПЛА — над Курской областью,
  • 5 БПЛА — над Белгородской областью,
  • 3 БПЛА — над Республикой Крым,
  • 2 БПЛА — над Пензенской областью,
  • по 1 БПЛА — над Саратовской, Орловской областями и Ставропольским краем.

Кроме того, российские средства ПВО ликвидировали 7 беспилотников над акваторией Азовского моря и 6 БПЛА — над акваторией Черного моря.

Таким образом, средства противовоздушной обороны России успешно выполнили задачу по защите воздушного пространства 11 регионов страны и прилегающих акваторий.

Матвей Гавриков

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