Российские средства ПВО уничтожили 158 украинских БПЛА над 11 регионами РФ
Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
— За период с 20.00 мск 8 апреля по 06.00 мск 9 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов, — заявили в ведомстве.
Большая часть БПЛА была перехвачена над территорией Краснодарского края — 67 единиц. Также были уничтожены беспилотники над другими регионами:
- 29 БПЛА — над Ростовской областью,
- 15 БПЛА — над Республикой Северная Осетия — Алания,
- 11 БПЛА — над Воронежской областью,
- 10 БПЛА — над Курской областью,
- 5 БПЛА — над Белгородской областью,
- 3 БПЛА — над Республикой Крым,
- 2 БПЛА — над Пензенской областью,
- по 1 БПЛА — над Саратовской, Орловской областями и Ставропольским краем.
Кроме того, российские средства ПВО ликвидировали 7 беспилотников над акваторией Азовского моря и 6 БПЛА — над акваторией Черного моря.
Таким образом, средства противовоздушной обороны России успешно выполнили задачу по защите воздушного пространства 11 регионов страны и прилегающих акваторий.
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