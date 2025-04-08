Вильфанд: март 2025 года в Поволжье побил температурные рекорды

Фото: Динар Фатыхов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о существенном превышении климатических характеристик температуры в марте во всех федеральных округах страны, особо отметив аномальное потепление в Поволжье.

— В Центральном федеральном округе в марте температура была на 5 градусов выше нормы... На всей европейской территории температуры в марте были существенно выше нормы, это очень большое отклонение, — отметил Вильфанд.

Однако именно Поволжье столкнулось с особенно заметным отклонением от нормы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В Поволжье повсеместно температура была выше нормы на 4—5 градусов, а в Пензенской и Саратовской областях — на 6 градусов, — подчеркнул метеоролог.

На Урале температура превысила норму на 2—3 градуса, в республиках Северного Кавказа — на 3 градуса. В Сибирском федеральном округе температура была выше нормы на 1—3 градуса. На Дальнем Востоке, за исключением южных регионов, зафиксированы более стабильные температурные показатели, близкие к норме.



Рената Валеева