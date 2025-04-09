Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в китайский Чунцин

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в городе Чунцине, Китай. Этот мегаполис является крупнейшим городом в мире по площади, которая составляет более 82 тысяч квадратных километров, а его население превышает 32 миллиона человек.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Чунцин обладает статусом города центрального подчинения, что означает его прямое подчинение руководству Китая. Город занимает одно из ведущих мест в экономике страны благодаря развитой промышленности и инновационным технологиям.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Визит Рустама Минниханова в этот динамично развивающийся регион Китая подчеркивает стремление к укреплению международного сотрудничества и развитию экономических связей.

Напомним, что недавно раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем попечительского совета Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI) шейхом Ибрагимом бен Халифой аль Халифой.

Матвей Гавриков