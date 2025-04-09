Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +10 градусов
Утром в отдельных западных районах возможно образование гололедицы
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Ожидаются осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер южный, юго-западный 8—13 м/с, с порывами 15—20 м/с, в отдельных районах до 23 м/с. Утром ожидается порядка +4 градусов, на востоке — до +8 градусов. Днем температура в Татарстане от +5 до +10 градусов, в Казани от +5 до +7 градусов. Утром в отдельных западных районах на дорогах возможно образование гололедицы.
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