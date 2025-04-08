Госдума вывела из-под обязательного финконтроля фонды капремонта

Фото: Дарья Пинегина

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о выведении из-под обязательного контроля операций по получению региональными операторами денежных средств на формирование фондов капремонта. Об этом пишет РИА «Новости».

Принятие закона будет способствовать сокращению затрат региональных операторов на обязательную отчетность, направляемую в Росфинмониторинг. Это позволит им более эффективно распределять финансовые и трудовые ресурсы.

Закон исключает из перечня подлежащих обязательному контролю операции по получению денежных средств региональными операторами — специализированными НКО, которые обеспечивают капремонт общего имущества в многоквартирных домах. Соответствующие изменения вносятся в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

предоставлено жителем дома Чекиста

Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капремонт общего имущества. За счет этих взносов формируется фонд капремонта. Кроме того, на формирование такого фонда также могут направляться доходы от передачи в пользование объектов общего имущества в МКД, средства ТСЖ или ЖК по решению собственников помещений, членов ТСЖ или ЖК, если это предусмотрено их уставом.

Деятельность региональных операторов законодательно урегулирована и строго контролируется. В связи с этим операции по получению таким оператором денежных средств имеют крайне низкий риск отмывания доходов и финансирования терроризма.

Закон должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования.

Рената Валеева