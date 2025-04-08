МИД Сирии принял решение о смене посла в России

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Министерство иностранных дел Сирии приняло решение сменить главу дипломатического представительства в Москве. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор по связям со СМИ в сирийском МИД Абдулла Аль-Хаки.

На вопрос о том, принято ли решение о переводе послов Сирии в Москве и Эр-Рияде в центральное управление в Дамаске, Абдулла Аль-Хаки ответил утвердительно. Он также добавил, что имя нового посла будет объявлено позже.

Ранее президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о формировании нового кабинета министров. Он назвал его правительством созидания и перемен. В состав правительства вошли 22 министра.

Рената Валеева