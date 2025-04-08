В России разрешили проводить заочные суды для преступников за границей

Фото: Динар Фатыхов

Госдума России приняла законопроект, который позволяет проводить заочные суды для любых лиц, совершивших преступления против безопасности страны и находящихся за рубежом, сообщил ТАСС.

Законопроект был внесен в марте большим пакетом инициатив, направленных на защиту суверенитета и безопасность России от иностранного вмешательства. Его поддержали около 400 депутатов.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Изменения касаются статьи 247 Уголовно-процессуального кодекса, которая раньше позволяла проводить заочные разбирательства только по тяжким преступлениям. Теперь же это возможно также для 20 других преступлений, в том числе уничтожения воинских захоронений, реабилитации нацизма, призывов к терроризму и экстремизму, а также других действий, угрожающих территориальной целостности страны.

Также Госдума разрешила признавать иноагентами лиц, содействующих иностранным организациям против России.

Анастасия Фартыгина