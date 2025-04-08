Госдума ужесточила правила поступления в вуз после колледжа

Фото: Максим Платонов

Госдума приняла закон, уточняющий порядок поступления в высшие учебные заведения для выпускников, получивших среднее профессиональное образование в колледжах и техникумах. Об этом пишет RT.

Согласно принятым поправкам, выпускники СПО смогут поступить в вуз по результатам внутренних вступительных экзаменов, проводимых самим вузом, без необходимости сдавать ЕГЭ, только в том случае, если выбранная ими в вузе специальность соответствует профилю полученного в колледже образования.

— Согласно документу выпускники организаций среднего профобразования смогут поступить в вуз по результатам внутренних экзаменов без необходимости сдавать ЕГЭ только при условии, что полученная ими в колледже специальность совпадает с профилем дальнейшего обучения, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который изменяет правила сдачи ОГЭ для школьников в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Теперь учащиеся, не планирующие переходить в 10-й класс, смогут сдавать только два предмета — русский язык и математику — вместо четырех.

Рената Валеева