Около 100 остановочных пунктов Горьковской железной дороги получат новые имена

Фото: Руслан Ишмухаметов

Горьковская железная дорога объявила о масштабном переименовании остановочных пунктов на своей территории. В общей сложности новые названия получат 95 станций, расположенных в границах магистрали, пишет Минтранс Татарстана.

Цель переименования — повышение удобства для пассажиров и местных жителей. Новая унифицированная навигация позволит лучше ориентироваться во время поездки, особенно тем, кто пользуется пригородными электричками.

Ранее многие остановочные пункты имели лишь цифровое обозначение километра, что затрудняло их идентификацию. Теперь они будут названы в честь близлежащих населенных пунктов или предприятий.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Например, на участке Арзамас 2 — Канаш будут переименованы следующие остановочные пункты:

«604 км» — в «Коминтерн»;

«614 км» — в «Киберли»;

«623 км» — в «Буртасы»;

«632 км» — в «Техникум»;

«645 км» — в «Новые АчаксыЕ»;

«652 км» — в «Туруново»;

«661 км» — в «Кармамеи».

Напомним, с 10 апреля пригородный поезд №6436 Казань — Кукмор начнет делать остановку на станции Вахитово.

Рената Валеева