Госдума расширила категории освобожденных от срочной службы

Фото: Анастасия Фартыгина

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, уточняющий порядок о призыве на срочную службу. Закон устанавливает, что решение о призыве, не исполненное в период призыва, должно быть исполнено в течение года в следующие периоды призыва, с учетом сверки данных воинского учета. Об этом пишет ТАСС.

Кроме того, закон предусматривает возможность создания единой призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более муниципальных образованиях. Решение о создании такой комиссии принимается высшим должностным лицом субъекта РФ по представлению военного комиссара.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Ко второму чтению в законопроект был внесен ряд поправок, расширяющих перечень категорий граждан, освобожденных от призыва на военную службу. В частности, от призыва освобождаются:

граждане, состоящие в добровольческих формированиях Минобороны и не менее шести месяцев участвовавшие в боевых действиях, контртеррористических операциях или при использовании добровольческих формирований за пределами территории РФ. На время пребывания в таких формированиях гражданам предоставляется отсрочка от срочной службы;

граждане, не пребывающие в запасе и прошедшие военную службу в Вооруженных силах ДНР, в Народной милиции ЛНР, в воинских формированиях и органах обеих республик;

граждане, которые более полугода принимали участие в боевых действиях по решению органов власти ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года.

Рената Валеева