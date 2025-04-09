В России открыли 13 предприятий с названием «Орешник»

В России зарегистрировали 13 предприятий с названием «Орешник», следует из данных регистрационных документов, с которыми ознакомилось РИА «Новости». Часть этих компаний занимается оптовой торговлей лесоматериалами, распилкой и строганием древесины. Другие организации специализируются на продаже изделий из керамики и стекла, работают в сфере гостиничного бизнеса или торгуют фруктами и овощами.

Среди компаний также числится частное охранное предприятие (ЧОП). Названия этих организаций совпадают с обозначением новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник», успешные испытания которой были проведены ранее.

Президент России Владимир Путин 21 ноября прошлого года объявил об успешном учебно-боевом пуске баллистической ракеты «Орешник» с борта новейшего корвета «Гремящий» в ходе испытаний в Балтийском море. В тот же день Россия нанесла комбинированный удар по объекту военно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение американского и британского оружия.

Названия предприятий, как отмечается, появились после проведения испытаний ракеты, однако связь между компаниями и оборонной отраслью, если таковая имеется, в документах не раскрывается.

Напомним, что президент Александр Лукашенко заявил, что к концу года Беларусь будет готова поставить на вооружение две установки под систему «Орешник».

Матвей Гавриков