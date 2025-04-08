Побережье Альметьевского водохранилища признано одной из лучших практик благоустройства в России
Побережье Альметьевского водохранилища вошло в реестр лучших практик благоустройства России, сообщает администрация Альметьевска.
С 2017 года Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России ежегодно отмечает самые яркие и эффективные проекты благоустройства, принимая во внимание качество реализации, социальный и экономический эффект, инновационность и востребованность предлагаемых решений у жителей.
В этом году конкуренция была особенно высокой: на конкурс поступило 396 заявок из 88 регионов страны. Лишь 48 проектов, включая благоустройство побережья Альметьевского водохранилища, получили высокую оценку экспертов.
Напомним, современное общественное пространство на побережье водохранилища было создано в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Проект успешно реализован и пользуется большой популярностью у жителей и гостей города.
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