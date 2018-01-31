Война в казанской неотложке: «Кто из вас запчасти не покупал с зарплаты?»

Водители скорой разделились на два лагеря, разоблачая и защищая начальство

Фото: Максим Платонов

Неожиданное продолжение получило обращение водителей казанской службы скорой помощи в ОНФ. В ответ на заявление о коррупции, необходимости за свой счет покупать запчасти и срезании надбавок к зарплате в Общероссийский народный фронт пришли другие водители, они заступились за главврача Сергея Басанова и утверждали, что первое письмо — сплошная ложь. Жалуются водители скорой на условия работы хронически — год назад «Реальное время» проводило собственное расследование. Подробности в материале.

Хроническая болезнь казанской неотложки

Нынешний конфликт в казанской скорой — продолжение затянувшейся болезни службы. Еще год назад водители жаловались «Реальному времени», что запчасти покупают за свой счет, в ремзоне обслуживаются частники, детали от автомобилей снимаются и продаются на «Авито».

За год в неотложке, по словам водителей, ничего не изменилось. За помощью они обратились в татарстанское отделение Общероссийского народного фронта. В письме они указывают, что все необходимое для автомобилей покупают в конкретных местах, которые советует руководство, для подтверждения чего они практически всегда отдают ему чеки и накладные на товар. При этом водителям не компенсируют эти расходы.

«И это несмотря на то, что по данным открытых источников видно, что ССМП (служба скорой медицинской помощи) размещает заказы на приобретение расходников и комплектующих. По документам они обеспечены всем необходимым в полной мере, но фактически все это просто не доходит до ремонтной базы», — прикладывают авторы письма «скрины» с сайта госзакупок.

Кроме того, водители пожаловались, что им не оплачивают время простоя в случае поломки машины, именно поэтому они вынуждены покупать запчасти за свой счет, и что они оформлены как водители санитарного транспорта с зарплатой ниже, чем должна быть у водителей скорой помощи. Также они лишены надбавок за выслугу лет и классность, а надбавка за вредность снижена с 16% до 4%.

Письмо в ОНФ написали водитель Игорь Киселев и уборщик Михаил Давыдов (на фото). Фото Ирины Плотниковой

Не правда ваша!



Письмо в ОНФ написали водитель Игорь Киселев и уборщик Михаил Давыдов, еще восемь человек подписались под обращением. Но накануне в ОНФ снова поступило письмо от водителей скорой, только уже со 190 подписями. Авторы просят аннулировать предыдущее обращение и называют его «не соответствующим правде». Факты, изложенные Киселевым и Давыдовым, они называют «абсурдными, направленными на дискредитацию главного врача Сергея Басанова».

«Действия указанных лиц направлены на защиту личных интересов, а не нашего коллектива. Мы считаем, что причина только в них самих. Сергей Владимирович выполняет свои обязанности честно и не хочет идти у них на поводу», — защищают шефа водители скорой.

Как рассказал «Реальному времени» Киселев, подписавшиеся 190 человек — это далеко не большинство. В скорой работают 386 водителей, а с учетом медиков — полторы тысячи человек.

— Большинство боятся отстаивать свои права — среди них пенсионеры, которые работу боятся потерять, у других нарушения есть. У нас собрание было сразу после этого. Они сворой на меня накинулись, я говорю: «Кто из вас запчасти не покупал с зарплаты?» Все молчат. Условия труда ухудшаются, у нас сократили «вредность», они говорят, что «зато надбавка выросла с 3 до 5 тысяч». Там сняли, здесь добавили, но ничего не изменилось, как получали 18—20 — так и получаем. У нас зарплата 7 лет не меняется, — говорит Игорь Киселев.

«Покупка запчастей и чеки — мы рассматриваем этот вопрос, но пока информация не подтверждается»



Письмо в защиту руководства скорой в ОНФ приняли, но факты, изложенные в первом обращении, уже направили для проверки в СКР, Минздрав и Минтруд. ОНФ и свою проверку проводил перед тем, как обнародовать обращение водителей. Кроме 100 чеков и накладных на запчасти, проверили жалобы на работу автосервиса на территории подстанции. Мастерская, которая должна обслуживать автомобили неотложки, оказывала услуги частным лицам.

— Наш человек позвонил туда, спросил, можно ли отремонтировать «Ладу Весту», ему сказали: «Приходите, работаем без чеков, за наличные». Мы приехали туда и сами все это видели, — рассказали в татарстанском отделении ОНФ «Реальному времени».

Год назад аналогичное расследование с такими же результатами провело «Реальное время». Фото Ирины Плотниковой



Год назад аналогичное расследование с такими же результатами провел и корреспондент издания. В ремзоне ССМП на улице Тэцевской предложили подъехать на ремонт в любое время. Неисправные машины скорой помощи в это время стояли «на приколе» — на них, по словам автослесаря, не было запчастей. Детали от автомобилей с красным крестом корреспондент «Реального времени» обнаружил на складе в поселке Борисоглебское.

Главврач скорой Сергей Басанов объяснил, что это запчасти от проданных автомобилей, правда, как и зачем их продали, не смог объяснить — это было еще до того, как он занял должность. Новую жалобу водителей Сергей Басанов называет «несправедливой».

— Покупка запчастей и чеки — мы рассматриваем этот вопрос, но пока информация не подтверждается. Склад у нас полностью обеспечен запчастями, перебои бывали всегда и во всех организациях, но сейчас проблем нет. Ну и про покупку запчастей, я не думаю, что при зарплате 18—20 тысяч водители собственные деньги, которые предназначены для жизни их семей, могли так легко потратить, — сказал Басанов «Реальному времени».

«Больше всего пострадали главврачи — повышение зарплаты нас не коснулось, но ничего — не жалуемся»

Как рассказал Сергей Басанов, водители в деньгах из-за снижения надбавки за вредность не потеряли, им увеличили компенсационную выплату. С 1 января они будут получать на 2 тысячи рублей больше.

— Профком и администрация скорой помощи вышли с предложением, чтобы так же, как и медицинским работникам, повысить зарплату водителям — так как они являются неотъемлемой частью бригады скорой помощи. Больше всего пострадала администрация — врачи и замы. Не только на скорой помощи, но и в других лечебных учреждениях, так как повышение зарплаты нас не коснулось. Но никто ничего никуда не пишет, спокойно работаем, выполняем свои обязанности, — сказал Сергей Басанов.

Больше всего пострадала администрация — врачи и замы, утверждает Сергей Басанов. Фото kazanfirst.ru

По его словам, дефицита водителей в ССМП нет. В Казани работают 80 бригад. Автопарк в 2017 году обновился на 50%, но остались и автомобили 2012 года выпуска — при максимальном сроке службы 5 лет. Что касается жалобщиков, то главврач утверждает, что один их них — Михаил Давыдов (он обращался в «Реальное время» год назад) таит личную обиду. Давыдова по состоянию здоровья (у него была операция на суставе) разжаловали из водителей в уборщики. «Мы его трудоустроили, а получаем вот такой результат», — посетовал на неблагодарного подчиненного Сергей Басанов.

В предыдущий раз официальные проверки, проводившиеся по следам расследования «Реального времени», нарушений в работе ССМП не нашли. Но проблемы сотрудников неотложки не были решены, а в комментариях под материалом, который стал форумом для шоферов и врачей, можно узнать, чем живет скорая сейчас. Медики жалуются на экономящих солярку водителей, которые глушат двигатели зимой. И те и другие обсуждают дичайшую перегрузку — чтобы прокормить семьи, они вынуждены подрабатывать и не успевают восстановиться после суточного дежурства. На каждой подстанции в целях экономии сократили по две ночные бригады. Нормативы по количеству машин на город не менялись с 1980-х годов, а Казань за это время почти вдвое приросла территориями. Ездит скорая только благодаря «гастарбайтерам» из ближайших к Казани районов Татарстана, которые не могут найти работу на селе.