УНИКС сыграет с «Астаной» без трех игроков из-за травм

Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС проведет сегодняшний матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Астаны» без трех ключевых игроков. Как сообщает пресс-служба клуба, из-за повреждений в матче не примут участие защитники Тони Тейлор и Александр Платунов, а также форвард Михаил Беленицкий.

УНИКС, занимающий 3-е место в турнирной таблице, встретится с аутсайдером турнира, «Астаной», имеющей в активе всего две победы в 42 матчах. Напомним, что в прошедшую субботу казанцы прервали серию из семи побед, уступив на выезде «Локомотиву-Кубань» со счетом 82:94.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нынешний сезон складывается крайне неудачно для «Астаны». Команда из Казахстана, столкнувшаяся с чередой травм и уходом лидеров, стабильно занимает последнюю строчку турнирной таблицы. Обе свои победы подопечные молодого тренера Глеба Плотникова одержали над «Самарой», испытывающей финансовые трудности.

Несмотря на статус аутсайдера, «Астана» дважды оказывала серьезное сопротивление «Пари Нижний Новгород». В частности, в матче 26 января команда была близка к успеху, но в концовке нижегородцы смогли удержать победу со счетом 66:62.

Рената Валеева