Рекордное количество татарстанцев приняло участие в «Тотальном диктанте»

Фото: Динар Фатыхов

Всероссийская акция «Тотальный диктант», прошедшая в минувшую субботу, 5 апреля, в Казани, вновь подтвердила статус города как одного из центров популяризации русского языка. На 256 площадках города проверить свою грамотность пришли 7 002 казанца, что составило 28% от общего числа очных участников со всего мира. Об этом пишет пресс-служба мэрии.

— «Тотальный диктант» становится не просто популярной акцией в Республике Татарстан, а той акцией, которую ждут, — отметила руководитель филологического совета «Тотального диктанта» в РТ, председатель Русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровская.

В масштабах республики «Тотальный диктант» прошел во всех 45 муниципалитетах, охватив рекордное для Татарстана число участников — 40 003 человека на 1 983 площадках. Средний возраст участников составил 25 лет, при этом самому старшему пишущему было 87 лет, а самому юному — 9 лет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо основного диктанта, проводился тест TruD для иностранцев. В этом году Казань заняла первое место в мире по количеству участников теста TruD, собрав 507 человек на шести площадках города. Для сравнения, в Москве в тесте приняли участие 286 человек, а в Санкт-Петербурге — 250.

Результаты диктанта станут известны после 25 апреля.

Рената Валеева