Госдума разрешила признавать иноагентами лиц, содействующих иностранным организациям против РФ

Фото: Анастасия Фартыгина

Госдума России приняла законопроект, который позволяет признавать иноагентами тех, кто помогает иностранным организациям или международным структурам, в которых Россия не участвует, если их решения направлены против безопасности страны. Об этом сообщили в ТАСС.

Этот законопроект был представлен в марте и стал частью более широкого пакета инициатив, направленных на защиту суверенитета России от иностранного вмешательства. В его разработке участвовали около 400 депутатов, включая председателя Госдумы Вячеслава Володина и вице-спикера Ирину Яровую.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Согласно новым правилам, иноагентами могут быть признаны также лица, которые вовлекают других в сбор информации в области военно-технической деятельности. Если эта информация может быть использована иностранными источниками против России, такие лица также подпадут под действие закона.

Напомним, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксировала, что иноагенты используют «просветительские мероприятия» для сбора персональных данных россиян.



Анастасия Фартыгина