Заведующую детсадом в Татарстане будут судить за мошенничество и подлог

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Высокогорского района Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летней местной жительницы, занимавшей должность заведующей детским образовательным учреждением. Женщина обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, заведующая фиктивно устроила на работу знакомого, который фактически не исполнял свои трудовые обязанности. Обвиняемая вносила заведомо ложные сведения в табель учета рабочего времени и, обманывая должностных лиц муниципалитета, присваивала себе начисленную «сотруднику» зарплату.

Преступная схема действовала с 1 ноября 2022 года по 10 ноября 2023 года. В результате противоправных действий был причинен ущерб на сумму свыше 589 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Высокогорский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы.

Рената Валеева