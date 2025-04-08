Татарстанская компания инвестирует в строительство завода в Казахстане

Фото: Динар Фатыхов

Компания Danaflex, основанная в Казани в 2001 году и занимающаяся производством гибкой упаковки и пленочных материалов, планирует построить завод по производству упаковки на территории Казахстана. Об этом «РБК Татарстан» сообщил директор по стратегии компании Булат Курмашов.

По его словам, запуск производства на территории другого государства откроет компании доступ к технологиям и оборудованию, которые в текущей геополитической ситуации недоступны в России. При этом аналогичная продукция из других дружественных стран уступает по качеству.

Курмашов также отметил, что многие клиенты компании уже начали свою деятельность в Казахстане и Узбекистане, чтобы обслуживать российский рынок. Это побудило рассмотреть эти страны как дополнительные рынки для загрузки своих мощностей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Инвестиции в проект оцениваются примерно в 2,5 млрд рублей, но сумма может измениться, так как проект находится на начальном этапе.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина подчеркнула, что экономика региона является многовекторной и работа по развитию инвестиционного сотрудничества ведется с разными государствами, включая страны СНГ.

Рената Валеева