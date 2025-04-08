В Казани создали интерактивную карту арт-объектов

В Казани разработали интерактивную карту, на которой размещены более 700 арт-объектов города. Эта инициатива является частью программы «Искусство в городе». Об этом сообщила главный архитектор столицы Татарстана Ильсияр Тухватуллина в своем телеграм-канале.

На карте можно не только увидеть местоположения объектов, но и ознакомиться с их характеристиками. Она содержит разнообразные элементы, включая памятники, скульптуры, фонтаны, муралы и граффити. Для профессионалов также предусмотрена платформа, где можно добавлять и редактировать информацию о новых объектах.

Тухватуллина заявила, что карта помогает понять, как насыщена городская среда искусством, а также выявить участки, где арт-объектов недостаточно.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— На основе проанализированных данных мы разработали стратегию размещения новых объектов, — сказала она.

По мнению главного архитектора, эта платформа создаст комфортную и эстетичную городскую среду и поможет развивать патриотические чувства, отражая историю разных районов Казани.

Напомним, что в Казани в преддверии 80-летия Победы появятся четыре новых памятника. Об этом сообщила замруководителя исполкома города Гузель Сагитова. По ее словам, в городе откроют памятник поэту-фронтовику Фатиху Каримову, бюст генерала армии Махмута Гареева, мемориальную доску Герою Советского Союза Георгию Мосолову.



Анастасия Фартыгина