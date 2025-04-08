Россия и Индия работают над упрощением визового режима

Фото: Максим Платонов

Россия и Индия ведут работу по либерализации визового режима между двумя странами. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России по итогам российско-индийских консультаций, пишет RT.

— Особое внимание было уделено дальнейшей либерализации визового режима, вопросам защиты прав и законных интересов российских и индийских граждан, а также улучшению условий работы загранучреждений двух стран, — говорится в официальном сообщении МИД РФ.

Упрощение визового режима может значительно способствовать развитию двусторонних связей в различных сферах, включая туризм, бизнес и образование, облегчив передвижение граждан между двумя странами.

Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил о том, что Москва ожидает премьер-министра Индии Нарендру Моди на параде 9 Мая.

Рената Валеева