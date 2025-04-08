Завтра на Татарстан обрушится сильный ветер
По данным Гидрометцентра Татарстана, вечером 8 апреля, ночью и днем 9 апреля на территории республики ожидается сильный ветер с порывами 15—20 м/с, в отдельных районах порывы могут достигать 23 м/с.
В Казани также ожидается усиление ветра до 15—20 м/с.
Кроме того, ночью и утром 9 апреля в отдельных западных районах Татарстана на дорогах возможно образование гололедицы. Подробнее о прогнозе погоды на этой неделе — в материале.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.