Завтра на Татарстан обрушится сильный ветер

Фото: Динар Фатыхов

По данным Гидрометцентра Татарстана, вечером 8 апреля, ночью и днем 9 апреля на территории республики ожидается сильный ветер с порывами 15—20 м/с, в отдельных районах порывы могут достигать 23 м/с.

В Казани также ожидается усиление ветра до 15—20 м/с.

Кроме того, ночью и утром 9 апреля в отдельных западных районах Татарстана на дорогах возможно образование гололедицы. Подробнее о прогнозе погоды на этой неделе — в материале.

Рената Валеева