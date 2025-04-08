Госдума приняла закон о «мокром» лизинге самолетов иностранных авиакомпаний

Фото: Максим Платонов

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, разрешающий российским авиакомпаниям брать в аренду самолеты вместе с экипажем у зарубежных перевозчиков. Об этом пишет «Интерфакс».

Закон устанавливает, что при выполнении международных перевозок договор аренды воздушного судна с экипажем между эксплуатантом и иностранной компанией должен соответствовать национальному законодательству государств сторон договора и положениям международных договоров РФ. Кроме того, воздушное судно допускается к перевозке только при наличии разрешения на эксплуатацию, выданного уполномоченным органом.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ранее в России уже был принят закон о «мокром» лизинге, который разрешил аренду самолетов вместе с экипажем только между российскими авиакомпаниями и только для внутренних рейсов. Теперь эту практику распространят и на внешние рынки. Инициатором выступил «Аэрофлот», который арендовал три широкофюзеляжных Airbus A330 вместе с экипажем у авиакомпании iFly.



Рената Валеева