СМИ узнало, что стало с автомобилем Михаила Ефремова после ДТП
Автомобиль Jeep Grand Cherokee, принадлежавший актеру Михаилу Ефремову и ставший участником резонансного ДТП в 2020 году, был восстановлен и снят с учета. Об этом сообщает RT со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным издания, информация о VIN автомобиля Ефремова в регистрационных базах более не значится.
Более того, регистрационные номера, ранее установленные на Jeep Grand Cherokee, теперь используются на другом автомобиле — черном Ford Mustang. Как выяснилось, владельцем Mustang является житель Московской области.
Примечательно, что Ford Mustang также успел побывать в ДТП в ноябре 2023 года в Новой Москве, в окрестностях деревни Юдановки.
Напомним, что авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020 года в центре Москвы. Автомобиль под управлением актера выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, впоследствии скончался в больнице. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови Ефремова.
Актер был приговорен судом к восьми годам лишения свободы. В марте 2025 года стало известно о решении об условно-досрочном освобождении Ефремова, которое должно вступить в силу 9 апреля.
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