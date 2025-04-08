СМИ узнало, что стало с автомобилем Михаила Ефремова после ДТП

Фото: Максим Платонов

Автомобиль Jeep Grand Cherokee, принадлежавший актеру Михаилу Ефремову и ставший участником резонансного ДТП в 2020 году, был восстановлен и снят с учета. Об этом сообщает RT со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, информация о VIN автомобиля Ефремова в регистрационных базах более не значится.

Более того, регистрационные номера, ранее установленные на Jeep Grand Cherokee, теперь используются на другом автомобиле — черном Ford Mustang. Как выяснилось, владельцем Mustang является житель Московской области.

Примечательно, что Ford Mustang также успел побывать в ДТП в ноябре 2023 года в Новой Москве, в окрестностях деревни Юдановки.

Напомним, что авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020 года в центре Москвы. Автомобиль под управлением актера выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, впоследствии скончался в больнице. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови Ефремова.

Актер был приговорен судом к восьми годам лишения свободы. В марте 2025 года стало известно о решении об условно-досрочном освобождении Ефремова, которое должно вступить в силу 9 апреля.

Рената Валеева