Руслан Юсупов: «Почему в шесть вечера все автобусы заезжают в гаражи и не возят пассажиров?»

Депутат Госсовета Татарстана предложил ввести брутто-контракты в Казани. Миндортранс идею не поддержал

Фото: Динар Фатыхов

Член Комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию Руслан Юсупов предложил в рамках пилотного проекта перевести общественный транспорт в Казани на брутто-контракты*. С такой инициативой он выступил на совместном заседании комитета и экспертного совета при нем.

— Брутто-контракт — это когда перевозчику платят за часы. Если он в вечернее время не выезжает и по времени не ездит, его штрафуют. Каждый перевозчик понимает, что точно будет ездить. Почему в шесть вечера все автобусы заезжают в гаражи и не возят пассажиров? Потому что пассажиров становится мало, и это невыгодно. <...> Давайте сделаем пилотный проект — брутто-контракт в Казани. Челны тоже немаленький город, — заявил Руслан Юсупов.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Идею не поддержала замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Лилия Сафиуллина.



— А мы не боимся утратить те компании, которые есть, если сейчас сделаем брутто-контракт, а, например, через год, два или даже три поймем, что это очень дорого обходится бюджету? — сказала она.

Напомним, в сентябре прошлого года более чем на треть — 37% — сократилось количество автобусных маршрутов Казани по сравнению с 2007 годом. Сам автобусный парк за эти годы уменьшился почти наполовину, хотя площадь города за 17 лет, минувшие со дня первой оптимизации общественного транспорта, выросла на 50%. В результате количество автобусов, обслуживающих условный квадратный километр территории Казани, сократилось в три раза.



Галия Гарифуллина