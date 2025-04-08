Госдума рассмотрит законопроект о возвращении СИЗО в ведение ФСБ

Фото: Максим Платонов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий передачу СИЗО, переданных ФСИН России в 2006 году, в ведение ФСБ. Об этом пишет «Парламентская газета».



— Предлагается передать в ведение Федеральной службы безопасности следственные изоляторы центрального подчинения ФСИН, которые будут включены в структуру органов безопасности, — пояснил на пленарном заседании заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

Согласно законопроекту, ФСБ получит право доставлять, конвоировать и содержать в отдельных СИЗО подозреваемых, обвиняемых и осужденных по уголовным делам, находящимся в компетенции ведомства.

Напомним, следственный изолятор №1 УФСИН, расположенный на улице Япеева в Казани, планирует переезд в новое здание в мае 2025 года.

Рената Валеева