Госдума рассмотрит законопроект о возвращении СИЗО в ведение ФСБ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий передачу СИЗО, переданных ФСИН России в 2006 году, в ведение ФСБ. Об этом пишет «Парламентская газета».
— Предлагается передать в ведение Федеральной службы безопасности следственные изоляторы центрального подчинения ФСИН, которые будут включены в структуру органов безопасности, — пояснил на пленарном заседании заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.
Согласно законопроекту, ФСБ получит право доставлять, конвоировать и содержать в отдельных СИЗО подозреваемых, обвиняемых и осужденных по уголовным делам, находящимся в компетенции ведомства.
Напомним, следственный изолятор №1 УФСИН, расположенный на улице Япеева в Казани, планирует переезд в новое здание в мае 2025 года.
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