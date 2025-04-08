В Татарстане разработан порядок предоставления соципотеки участникам СВО и семьям погибших

Фото: Динар Фатыхов

Власти Татарстана разработали порядок предоставления жилья в системе социальной ипотеки участникам СВО и членам семей погибших бойцов. Соответствующий проект постановления находится на антикоррупционной экспертизе.

Согласно документу, постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий осуществляется органом местного самоуправления по месту жительства заявителя. Для этого необходимо соблюдение следующих условий:

ежемесячный доход, обеспечивающий прожиточный минимум и гарантирующий погашение платежей по выкупу жилья в собственность;

уровень обеспеченности общей площадью на одного члена семьи в объектах жилищных прав менее 18 кв. м;

отсутствие у заявителя и членов его семьи обязательств по выплате стоимости ранее приобретенного жилья в рамках программ для отдельных категорий граждан;

завершение участия в СВО;

наличие регистрации по месту жительства в Татарстане на день завершения участия в СВО.

Для постановки на учет необходимо предоставить заявление и следующие документы: паспорт, финансово-лицевой счет, документы, определяющие состав семьи, документы, подтверждающие жилищные условия, документы, подтверждающие виды и размеры доходов, сведения о месте жительства, согласие на обработку персональных данных, документы, подтверждающие участие в СВО.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Подать документы можно через МФЦ или портал государственных и муниципальных услуг РТ. Заявление будет рассмотрено в течение 30 дней органами местного самоуправления, которые также сформируют учетное дело. После одобрения гражданин в течение 90 дней обязан заключить договор соципотеки и начать ежемесячно выплачивать не менее 11% от размера средневзвешенной стоимости 1 кв. м общей площади жилья.

Нормативы общей площади жилья:

для одиноко проживающего гражданина — 33 кв. м;

для семьи из двух человек — 42 кв. м;

для семьи из трех и более человек — по 18 кв. м на одного человека;

превышение норматива в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Зеленодольске, Елабуге, Лаишевском и Высокогорском районах не должно составлять больше 30%. Если превышение больше 30%, то общая площадь, превышающая норматив, оплачивается с применением повышающего коэффициента.

При рождении ребенка в семье, состоящей на учете, семья получит право на господдержку в размере 200 тыс. рублей.

Рената Валеева