В Татарстане разработан порядок предоставления соципотеки участникам СВО и семьям погибших
Власти Татарстана разработали порядок предоставления жилья в системе социальной ипотеки участникам СВО и членам семей погибших бойцов. Соответствующий проект постановления находится на антикоррупционной экспертизе.
Согласно документу, постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий осуществляется органом местного самоуправления по месту жительства заявителя. Для этого необходимо соблюдение следующих условий:
- ежемесячный доход, обеспечивающий прожиточный минимум и гарантирующий погашение платежей по выкупу жилья в собственность;
- уровень обеспеченности общей площадью на одного члена семьи в объектах жилищных прав менее 18 кв. м;
- отсутствие у заявителя и членов его семьи обязательств по выплате стоимости ранее приобретенного жилья в рамках программ для отдельных категорий граждан;
- завершение участия в СВО;
- наличие регистрации по месту жительства в Татарстане на день завершения участия в СВО.
Для постановки на учет необходимо предоставить заявление и следующие документы: паспорт, финансово-лицевой счет, документы, определяющие состав семьи, документы, подтверждающие жилищные условия, документы, подтверждающие виды и размеры доходов, сведения о месте жительства, согласие на обработку персональных данных, документы, подтверждающие участие в СВО.
Подать документы можно через МФЦ или портал государственных и муниципальных услуг РТ. Заявление будет рассмотрено в течение 30 дней органами местного самоуправления, которые также сформируют учетное дело. После одобрения гражданин в течение 90 дней обязан заключить договор соципотеки и начать ежемесячно выплачивать не менее 11% от размера средневзвешенной стоимости 1 кв. м общей площади жилья.
Нормативы общей площади жилья:
- для одиноко проживающего гражданина — 33 кв. м;
- для семьи из двух человек — 42 кв. м;
- для семьи из трех и более человек — по 18 кв. м на одного человека;
- превышение норматива в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Зеленодольске, Елабуге, Лаишевском и Высокогорском районах не должно составлять больше 30%. Если превышение больше 30%, то общая площадь, превышающая норматив, оплачивается с применением повышающего коэффициента.
При рождении ребенка в семье, состоящей на учете, семья получит право на господдержку в размере 200 тыс. рублей.
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