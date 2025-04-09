Мадуро подписал декрет о введении чрезвычайного экономического положения в Венесуэле

Фото: Динар Фатыхов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, подписал конституционный декрет о введении чрезвычайного экономического положения. Об этом он объявил в прямом эфире телеканала Venezolana de Televisión.

— В связи с международной ситуацией и последствиями торговой, экономической войны против всего мира и Венесуэлы, против нашего континента я прибегаю к конституционному праву ввести чрезвычайное экономическое положение, — заявил глава государства.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Мадуро подчеркнул, что данный декрет позволит ему в течение двух месяцев использовать различные политические инструменты для защиты национальной экономики и продвижения ее развития.

— Сегодня, 8 апреля, я подписываю декрет о чрезвычайном экономическом положении, который позволяет мне действовать различными средствами, чтобы защитить нашу экономику и двигаться вперед, — отметил президент.

Чрезвычайное экономическое положение вводится на всей территории страны сроком на 60 дней с возможностью продления на аналогичный период. Документ будет направлен на рассмотрение в Национальную ассамблею (парламент) республики и вступит в силу после официальной публикации в «Национальной газете».

Напомним, что Венесуэла продолжает работу над присоединением к БРИКС, осознавая растущую роль этого объединения на мировой арене.



Матвей Гавриков