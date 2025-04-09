Михаил Ефремов покинул колонию в Белгородской области

Актер Михаил Ефремов покинул исправительную колонию в Белгородской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на адвоката Юрий Падалко. В настоящее время артист находится в пути в Москву.

В марте текущего года суд вынес решение об условно-досрочном освобождении (УДО) Ефремова. На тот момент актер пообещал больше не употреблять алкоголь и не садиться за руль.

Напомним, что Михаил Ефремов был осужден за смертельное ДТП, произошедшее в центре Москвы в 2020 году. Тогда он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, что привело к гибели человека. Суд приговорил его к 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Матвей Гавриков