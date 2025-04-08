Следующие переговоры России и США пройдут в Турции 10 апреля

Фото: Динар Фатыхов

Предстоящие переговоры между Россией и Соединенными Штатами, запланированные на 10 апреля в Стамбуле, будут проведены по линии Министерства иностранных дел РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Это будет с участием с нашей стороны. Это будет по линии министерства иностранных дел, — сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос о формате предстоящей встречи. Он призвал представителей СМИ обращаться за подробной информацией о переговорах в МИД РФ.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планировании новой двухсторонней встречи между РФ и США. Он также отметил усилия сторон по устранению факторов, препятствующих работе посольств двух стран в Москве и Вашингтоне.

Напомним, что 27 февраля в Стамбуле уже состоялась встреча представителей России и США, посвященная возобновлению работы посольств и консульств. Переговоры продолжались около шести с половиной часов.

Ранее турецкие власти выразили поддержку смягчению санкций США против России, подчеркивая, что это могло бы положительно сказаться на торговле и облегчить проблемы с банковскими переводами.



Рената Валеева