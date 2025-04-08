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При поддержке Сбера в Казани пройдет бесплатный интенсив для продавцов на маркетплейсах

15:50, 08.04.2025

Двухдневный интенсив от экспертов для продавцов Wildberries и Ozon пройдет в Казани 23-24 апреля в отеле Kazan Palace by TASIGO, в зале Топаз (ул. Калинина, 3Б).

Это событие организовано СберБизнесом и Дмитрием Ковпаком, основателем акселератора для селлеров в России, специализирующегося на масштабировании на маркетплейсах.

В программе интенсива — проверенные стратегии продвижения и увеличения прибыли, повышение эффективности бизнеса, логистика из Китая, юридическая защита, найм команды и аналитика на маркетплейсах. Практика и опыт от экспертов и топ 100 продавцов Wildberries и Ozon.

На мероприятии выступят:

  • Дмитрий Ковпак — основатель 1-го акселератора для селлеров в России по масштабированию на маркетплейсах.;
  • Эл Невталиев — топ-селлер, спикер по торговле на OZON. Основатель бренда мужской одежды Emanuele Bellini;
  • Максим Луцковский — «Институт Инноваций и Права», патентный поверенный;
  • Сергей Костюхин — CEO «Бизнес Круче», налоговый эксперт, специалист по юнит-экономике для селлеров.;
  • Владлен Строкань — основатель сервиса аналитики WildBox и телеграм-канала «Wildbox.News».;
  • Илья Златан — сооснователь сервиса SplitTest;
  • Алексей Афалов — эксперт по найму команды;
  • Вадим Колпастиков — исполнительный директор блока корпопртивно-инвестиционный бизнес СБерБизнес;
  • Алексей Бойко — директор по продукту и технологиям компании inSales.
  • Алексей Никонов — предприниматель, производитель и продавец на 6-ти маркетплейсах, член президиума в совете по цифровой трансформации при Минпромторге РФ;
  • Ахметзянов Айрат — основатель клуба селлеров ECOMCLUB, директор центра предпринимательства и инноваций Казанского Государственного Института Культуры (КазГИК);
  • Иван Шадрин — основатель логистической компании «Азия Шадрин», эксперт по поиску и доставке товаров из Китая;
  • Даниил Грунин — топ-селлер с оборотом 7 млрд за год.;
  • Максим Попов — топ 100 селлер на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, TikTok Shop, Shopee, совладелец бренда Paragraph Collection.


Участие бесплатное, количество мест ограничено. Успейте зарегистрироваться.(18+)

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