При поддержке Сбера в Казани пройдет бесплатный интенсив для продавцов на маркетплейсах

Двухдневный интенсив от экспертов для продавцов Wildberries и Ozon пройдет в Казани 23-24 апреля в отеле Kazan Palace by TASIGO, в зале Топаз (ул. Калинина, 3Б).

Это событие организовано СберБизнесом и Дмитрием Ковпаком, основателем акселератора для селлеров в России, специализирующегося на масштабировании на маркетплейсах.

В программе интенсива — проверенные стратегии продвижения и увеличения прибыли, повышение эффективности бизнеса, логистика из Китая, юридическая защита, найм команды и аналитика на маркетплейсах. Практика и опыт от экспертов и топ 100 продавцов Wildberries и Ozon.

На мероприятии выступят:

Дмитрий Ковпак — основатель 1-го акселератора для селлеров в России по масштабированию на маркетплейсах.;

— основатель 1-го акселератора для селлеров в России по масштабированию на маркетплейсах.; Эл Невталиев — топ-селлер, спикер по торговле на OZON. Основатель бренда мужской одежды Emanuele Bellini;

— топ-селлер, спикер по торговле на OZON. Основатель бренда мужской одежды Emanuele Bellini; Максим Луцковский — «Институт Инноваций и Права», патентный поверенный;

— «Институт Инноваций и Права», патентный поверенный; Сергей Костюхин — CEO «Бизнес Круче», налоговый эксперт, специалист по юнит-экономике для селлеров.;

— CEO «Бизнес Круче», налоговый эксперт, специалист по юнит-экономике для селлеров.; Владлен Строкань — основатель сервиса аналитики WildBox и телеграм-канала «Wildbox.News».;

— основатель сервиса аналитики WildBox и телеграм-канала «Wildbox.News».; Илья Златан — сооснователь сервиса SplitTest;

— сооснователь сервиса SplitTest; Алексей Афалов — эксперт по найму команды;

— эксперт по найму команды; Вадим Колпастиков — исполнительный директор блока корпопртивно-инвестиционный бизнес СБерБизнес;

— исполнительный директор блока корпопртивно-инвестиционный бизнес СБерБизнес; Алексей Бойко — директор по продукту и технологиям компании inSales.

— директор по продукту и технологиям компании inSales. Алексей Никонов — предприниматель, производитель и продавец на 6-ти маркетплейсах, член президиума в совете по цифровой трансформации при Минпромторге РФ;

— предприниматель, производитель и продавец на 6-ти маркетплейсах, член президиума в совете по цифровой трансформации при Минпромторге РФ; Ахметзянов Айрат — основатель клуба селлеров ECOMCLUB, директор центра предпринимательства и инноваций Казанского Государственного Института Культуры (КазГИК);

— основатель клуба селлеров ECOMCLUB, директор центра предпринимательства и инноваций Казанского Государственного Института Культуры (КазГИК); Иван Шадрин — основатель логистической компании «Азия Шадрин», эксперт по поиску и доставке товаров из Китая;

— основатель логистической компании «Азия Шадрин», эксперт по поиску и доставке товаров из Китая; Даниил Грунин — топ-селлер с оборотом 7 млрд за год.;

— топ-селлер с оборотом 7 млрд за год.; Максим Попов — топ 100 селлер на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, TikTok Shop, Shopee, совладелец бренда Paragraph Collection.



Участие бесплатное, количество мест ограничено. Успейте зарегистрироваться.(18+)

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