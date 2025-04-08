В Миндортрансе Татарстана предложили жителям сел, где нет автобусных маршрутов, ездить на попутках

Чаще всего с жалобами обращаются пожилые люди, которые не умеют пользоваться чатами для попутчиков, возразили ей

Фото: Инна Серова

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Лилия Сафиуллина предложила жителям сельских территорий, куда не ходит общественный транспорт, ездить на попутках. Об этом она заявила на совместном заседании комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета и экспертного совета при нем.



— Сейчас, в нашу эпохи цифровизации, когда у всех есть телефоны, когда можно организовать чаты попутчиков и, например, всех жителей маленьких населенных пунктов включить в них, немножко организовываться, — сказала она, оговорившись, что речь идет о деревнях, где «численность населения очень невелика».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Глава комитета Андрей Егоров не согласился с таким вариантом. Чаще всего с жалобами обращаются пожилые люди, которые не умеют пользоваться чатами, возразил он.

Напомним, более чем в трети районов Татарстана отсутствует регулярное автобусное сообщение. В ряде из них отсутствие местного общественного транспорта частично компенсируют за счет межрегиональных маршрутов, а где-то и этого нет, так что поездка на такси в столицу республики обходится вдвое дороже, чем перелет из Казани в Москву и обратно. О нарушениях законодательства в части транспортного обеспечения населения и попытках муниципальных властей решить проблему — в материале «Реального времени».



Галия Гарифуллина