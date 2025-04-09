Стоимость автокредитов в регионах ПФО остается одной из самых высоких в стране

Фото: Максим Платонов

Полная стоимость кредита (ПСК) по автокредитам в феврале 2025 года сократилась до минимального значения за последние пять месяцев и составила 25,3%, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

Среди регионов Приволжского федерального округа отмечены одни из самых высоких показателей ПСК в стране. В Оренбургской области стоимость автокредита достигла 30,3%, что является максимальным значением среди 20 регионов-лидеров по выдаче автокредитов. Также высокие показатели зафиксированы в Челябинской (27,2%) и Самарской (27,1%) областях.

В то же время некоторые регионы ПФО демонстрируют более низкие значения ПСК. Например, в Нижегородской области данный показатель составил 22,4%, что входит в число минимальных значений по стране.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным НБКИ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года полная стоимость автокредита в феврале 2025 г. выросла на 5,3 процентного пункта (в феврале 2024 года — 20%), а по сравнению с предыдущим месяцем, напротив, сократилась на 4,5 п. п. (в январе 2025 года — 29,8%). При этом вплоть до января 2025 года данный показатель рос почти непрерывно на протяжении девяти месяцев.

— ПСК по автокредитам в феврале сократилась до минимального уровня за последние пять месяцев. Во многом это стало следствием мер Банка России по приведению полной стоимости кредита к реальным рыночным значениям. Кроме того, это свидетельствует о том, что, несмотря на максимальное значение ключевой ставки и макропруденциальные ограничения регулятора, банки постепенно находят оптимальные параметры для выдачи автокредитов, — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, что в Татарстане в феврале 2025 года резко возросло количество отказов по заявкам на автокредиты.

Матвей Гавриков