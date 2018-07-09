Ташаев нехотя перешел в «Спартак», а ЦСКА грезит крупным «кэшем» от распродажи героев сборной России

Трансферный гид РФПЛ

Чемпионат мира для сборной России завершен, а значит, болельщики потихоньку возвращаются в суровую реальность нашего футбола. Как по заказу, клубы РФПЛ не делают каких-то громких покупок, по всей видимости, ожидая завершения мундиаля. Но даже с таким профайлом команды не прекращают работу над усилением состава. Обо всех трансферах и слухах, связанных с российскими клубами — в материале «Реального времени».

Ташаев в «Спартаке». А ведь хотел остаться в «Динамо»

Главная на данный момент эпопея лета закончилась, практически не успев даже надоесть российскому футбольному сообществу. Александр Ташаев отныне является игроком московского «Спартака» — он подписал контракт с «красно-белыми» на 4 года. Для осуществления этого перехода игроку пришлось выплатить своему бывшему клубу «Динамо» 1,5 млн евро — по всей видимости, лишь для того, чтобы избавиться от всяких заморочек в будущем.

Занимательно, что еще месяц назад в интервью нашему изданию футболист фактически признался в своем нежелании переходить в стан «красно-белых».

— Дело в том, что в «Динамо» сейчас неразбериха в руководстве. Официально у нас есть спортивный директор, но никто в команде его ни разу не видел. Пока не могу точно сказать, где продолжу карьеру — знаю только, что переговоры между «Динамо» и «Спартаком» идут. Я бы хотел остаться в «Динамо», но не все здесь зависит от меня, — сообщил Ташаев «Реальному времени».



Переход в «Спартак», конечно, шаг вперед, который позволит футболисту попробовать свои силы на уровне еврокубков. Фото spartak.com



Таким образом, сложилась ситуация, при которой игрок вначале обвинил руководство своего клуба в бездействии, выразил желание остаться, а когда ему предложили улучшенный контракт, то ударился в бега. Не хотелось бы портить имидж Ташаеву, который только-только начал выходить на новый футбольный уровень, но болельщики «бело-голубых» остались не лучшего о нем мнения. Полузащитник повел себя не очень умно — с одной стороны, осложнил себе жизнь с болельщиками «Спартака» (сказав о желании остаться в «Динамо»), а с другой, покинул прежний клуб, разозлив и бело-голубую «торсиду».

А вот по игровым аспектам Ташаев поступил вполне адекватно. Переход в «Спартак», конечно, шаг вперед, который позволит футболисту попробовать свои силы на уровне еврокубков. Тем более что перед глазами Александра пример другого динамовца, Романа Зобнина, перешедшего в «Спартак» из стана «бело-голубых» и в итоге доросшего до уровня игрока сборной России. Правда, для этого еще предстоит доказать свою силу по-новому. Никто в «Спартаке» возиться с Ташаевым, как в «Динамо», не будет.

Тарасов в «Ростове»? Или в «Рубин», к Бердыеву?

Еще один российский футболист, которому будет легко найти клуб в РФПЛ, — Дмитрий Тарасов. Полузащитник не сумел договориться с «Локомотивом» о продлении контракта и теперь находится в поисках новой команды. Тарасова связывают с «Ростовом» и, кажется, эти слухи не лишены оснований. Правда, в ситуации с Дмитрием надо признать один факт: он требует немного больше денег, чем того заслуживает футболист, не пробившийся в состав своей сборной на ЧМ-2018. И если Игорь Денисов стал заложником конфликта с Черчесовым, то Тарасов лишился места в сборной исключительно по игровым причинам.

Но даже в таком состоянии Тарасов идеально подойдет к требованиям «Ростова» и Валерия Карпина. У ростовчан в опорной зоне есть Александр Гацкан, но молдаванин не молодеет, и, скорее всего, следующий сезон станет для него последним в цветах ростовской команды. Приобретение Тарасова сделает центр поля «Ростова» монолитным, придав ему дополнительной мощи при оборонительных действиях. К тому же одним из плюсов Дмитрия является игра «на втором этаже» при стандартах. Так что связка с Тимофеем Калачевым может стать «бомбой» в атаке ростовчан.

Полузащитник не сумел договориться с «Локомотивом» о продлении контракта и теперь находится в поисках новой команды. Фото fclm.ru

Также любопытно было бы посмотреть на Тарасова в «Рубине». Казанцы испытывают финансовые сложности, поэтому поверить в их интерес к футболисту сложно. Однако, если присмотреться, «Рубин» просто не имеет серьезного игрока оборонительного плана в центре поля. Этот факт и отсутствие более дешевых вариантов на рынке могут дать повод казанскому руководству раскошелиться на Тарасова. Хотя, еще раз отметим, подобное может произойти лишь при взаимных уступках финансового характера, что в случае с Дмитрием кажется утопией.

«Рубин» между тем может нарваться еще на одно разбирательство. Ранее в спор с казанцами вступил их бывший футболист Алекс Сонг, купленный еще при Фахриеве. Теперь недовольство проявляет испанский клуб «Гранада», у которого все то же бывшее руководство покупало Рубена Рочину за 10 млн евро. На прошедшей неделе появилась информация, что «Рубину» удалось расстаться с футболистом, причем казанцы еще и заработали около 1 млн евро. Испанская же сторона считает, что они избавились от Рочины за бОльшие деньги.

ЦСКА в мире грез: будут ли громкие трансферы в стане армейцев?

Пока весь мир обсуждает возможный трансфер Александра Головина и завершение карьеры Сергея Игнашевича, у московских армейцев есть серьезные сложности с формированием состава на следующий сезон. Не секрет, что ЦСКА редко раскошеливался на новых игроков, но сейчас это сыграло с ним злую шутку. После завершения сезона команду покинули сразу нескольких футболистов основного состава, среди которых братья Березуцкие, Натхо, Вернблум, Миланов и Муса. Теперь к ним рискуют присоединиться Игнашевич, Головин и Фернандес, один из которых уже простился с футболом, а двое других всерьез обсуждают европейские варианты продолжения карьеры.

В этой ситуации стоит отдать должное тренерскому штабу во главе с Виктором Гончаренко. Белорусский специалист все прекрасно понимает, но недовольства политикой клуба ни разу еще не выразил. Понятно, что вряд ли его радует перспектива начать новый сезон с молодым Черновым и только-только восстановившимся после травмы Васиным, но Гончаренко не унывает. Все это делает честь тренеру, но для турнирных перспектив это откровенный минус.

Белорусский специалист все прекрасно понимает, но недовольства политикой клуба ни разу еще не выразил. Фото rfpl.org

Впрочем, аренда бразильского защитника Бекао может стать предвестником гораздо большего трансфера. Объяснить переход в стан армейцев невзрачного южноамериканца с сомнительными карьерными успехами иначе просто невозможно. Вероятно, руководство ЦСКА ждет решения по Головину и остальным игрокам сборной, чтобы на основе полученных финансовых гарантий продолжить формирование команды. Уже сейчас на подходе подписание контракта с нападающим «Халла» Абелем Эрнандесом, а также с полузащитником «Спортинга» Венделлем. Оба этих игрока довольно среднего по европейским меркам уровня, но в РФПЛ наверняка будут на хорошем счету. По крайней мере, прямо сейчас они оба гораздо известнее, чем Сейду Думбия в момент перехода в ЦСКА.

В этом плане также интересно посмотреть на игру «Уфы» в квалификации Лиги Европы, а именно выйдет ли Живоглядов в составе или его приберегут на другие матчи. Прямо сейчас защитник на тренировочных сборах наигрывается в основе уфимцев, однако, это нисколько не говорит о том, что Живоглядов в итоге не окажется в ЦСКА.

Мощное усиление для «Оренбурга» и так себе для РФПЛ

Относительным хедлайнером трансферного рынка прошлой недели в российском футболе стал коллектив из Оренбурга. Клуб объявил о подписании контрактов сразу с тремя знаковыми для определенного круга футболистами, так или иначе усилившими команду. Соглашения с «Оренбургом» подписали вратарь хабаровского «СКА» Александр Довбня, защитник «Балтики» Виталий Шахов, а также игрок питерского «Динамо» Артем Кулишев.

Самым интересным из этой тройки выглядит последний. Полузащитник атакующего плана Артем Кулишев является воспитанником ростовского футбола, но в родном клубе у него заиграть не получилось. Спустя несколько лет он все-таки сумел найти свой клуб, а питерское «Динамо» — наконечника для завершения атак. За два года, проведенные в ПФЛ и ФНЛ, Кулишев забил более 30 мячей, что для игрока, игравшего преимущественно на фланге, просто отличный результат. На Кулишева всерьез претендовала «Уфа», но он выбрал «Оренбург», что руководство клуба может занести себе в актив.

За два года, проведенные в ПФЛ и ФНЛ, Кулишев забил более 30 мячей, что для игрока, игравшего преимущественно на фланге, просто отличный результат. Фото fcorenburg.ru

Виталий Шахов играет на позиции защитника, самого дефицитного амплуа для российского футбола. Именно с этим, в первую очередь, было связано его приглашение в сборную при Фабио Капелло и это, к сожалению, нисколько не говорит о реальной силе игрока. Шахов был неплох в «Факеле», но провалился в РФПЛ. Хотя в случае с «Оренбургом» переход Шахова все равно в плюс. Главное, чтобы заиграл лучше, чем при первом заходе в Премьер-лигу.

Последним и пока самым трогательным переходом стал трансфер Александра Довбни. «Оренбург» подписал голкипера, который в состоянии выдержать конкуренцию и выдать парочку неплохих матчей. Такой вратарь не помешает любому клубу РФПЛ, так что опять же это успех для команды. Но самому голкиперу, кажется, переход дался сложнее. Довбня записал прощальное видеообращение к болельщикам из Хабаровска и расчувствовался до слез. Так что теперь у «Оренбурга» есть свой «Буффон на минималках».

КОМАНДА ПРИШЛИ УШЛИ «Локомотив» п. Касаев («Балтика»)

н. Жемалетдинов («Рубин»)

н. Смолов («Краснодар»)





з. Кверквелия («Лестер»)

з. Михалик («Волынь»)

з. Пейчинович

з. Денисов

п. Тарасов («Ростов») «Зенит» гл. тр. Семак («Уфа»)

з. Рейес («Порту»)

п. Бадель («Фиорентина»)

з. Кришито («Дженоа»)

з. Терентьев («Зенит»)

п. Паредес («Сампдория»)

н. Панюков («Ростов») «Спартак» в. Рыжиков («Рубин»)

з. Жиго («Гент»)

з. Шер («Депортиво»)

п. Ташаев («Динамо»)

п. Ромуло («Верона»)

п. Емельянов («Урал»)

п. Родригеш («Галатасарай») з. Максимович («Наполи»)

з. Ташчи («Истанбул»)

з. Кутепов («Фенербахче»)

п. Пашалич («Челси»)

п. Гулиев («Ростов»)

п. Зуев («Ростов»)

н. Давыдов («Спартак Ю»)

н. Роша («Крузейро») «Краснодар» п. Стоцкий («Уфа»)

п. Катрич

н. Бензия («Лилль») з. Гранквист (Швеция)

п. Лаборде

п. Жоазиньо

н. Иван («Рапид»)

н. Смолов («Локомотив»)



ЦСКА з. Магнуссон («Бристоль»)

з. Бекао («Баия»)

з. Живоглядов («Уфа»)

з. Нойштедтер («Фенербахче»)

п. Бийол («Рудар»)

п. Ефремов («Оренбург»)

п. Венделл («Спортинг»)

н. Эрнандес («Халл Сити»)





з. Игнашевич (завершил карьеру)

з. Фернандес («Валенсия»)

п. Натхо

п. Вернблум

п. Миланов

п. Головин («Ювентус»)

н. Муса («Лестер») «Уфа» н. Абдулавов («Томь») гл. тр. Семак («Зенит»)

з. Живоглядов (ЦСКА)

п. Стоцкий («Краснодар») «Ахмат» в. Шепляков (ЦРФСО)

з. Мусалов («Анжи»)

п. Гащенков («Амкар»)

п. Думбия («Андерлехт»)

п. Силла н. Мбенг «Урал» гл. тр. Парфенов («Тосно»)

з. Дугалич («Тосно»)

з. Хайруллов («Олимпиец»)

н. Погребняк п. Егорычев («Рубин»)

п. Емельянов («Спартак») «Арсенал» гл. тр. Кононов

в. Нигматуллин («Амкар»)

п. Костадинов («Маккаби») гл. тр. Божович

п. Боурчану «Ростов» з. Логашов («Балтика»)

з. Брорссон («Мальме»)

п. Щадин («Шинник»)

п. Салетрос («АИК»)

п. Гулиев («Спартак»)

п. Зуев («Спартак»)

п. Олссон («АИК»)

п. Тарасов («Локомотив»)

н. Панюков («Зенит») п. Байрамян («Рубин»)

п. Думбия («Реймс»)

п. Вебер («Авангард»)

н. Дядюн («Балтика») «Рубин» в. Коновалов («Торпедо-Белаз»)

з. Уремович («Олимпия»)

з. Чико («Гранада»)

п. Байрамян («Ростов»)

п. Егорычев («Урал»)

в. Рыжиков

з. Кузьмин

з. Энаке («Партизан»)

п. Карадениз

п. Нобоа («Зенит»)

п. Рочина («Леванте»)

н. Жемалетдинов («Локомотив») «Динамо» з. Белоруков («Амкар»)

з. Осипенко («Факел»)



п. Ташаев («Спартак») «Оренбург» в. Довбня («СКА Хабаровск»)

з. Шахов («Балтика»)

п. Кулишев («Динамо Спб»)

п. Кисляк («Иртыш») п. Плопа («Балтика»)

п. Воробьев («Ротор»)

п. Ефремов (ЦСКА)

н. Делькин («Олимпиец»)

н. Дюриш («Анортосис») «Крылья Советов» в. Опарин («Тосно»)

з. Полуяхтов («Анжи»)

п. Вукович («Олимпик») з. Таранов

з. Ятченко «Анжи» з. Зайцев («Амкар»)

з. Белоруков

п. Шаваев («Амкар») з. Мусалов («Ахмат»)

з. Полуяхтов («Крылья Советов»)

з. Брызгалов

п. Яковлев











«Енисей» в. Юрченко («Тосно»)

з. Занев («Амкар»)

з. Терентьев («Зенит»)

з. Огуде («Амкар»)

п. Костюков («Амкар»)

п. Комолов («Амкар»)