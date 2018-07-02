В Мексике завершилось голосование на всеобщих выборах

Избирательные участки на выборах президента и губернаторов штатов и местных органов власти закрылись на большей части территории Мексики.

Избирателям, которые еще оставались на участках на момент официального закрытия, дана возможность проголосовать.



Первые официальные данные огласят в 23.00 местного времени (07.00 мск), в то время как окончательные могут появиться в течение трех последующих дней, передает «Интерфакс».

За пост президента вели борьбу четыре кандидата. Одной из центральных тем в ходе предвыборной кампании стали вопросы безопасности населения и борьбы против преступности.

Напомним, в Мексике стартовали всеобщие выборы, которые являются крупнейшими в истории страны. На выборах могли проголосовать 89 млн граждан.