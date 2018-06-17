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США предъявили КНДР требования по 47 пунктам для денуклеаризации

07:51, 17.06.2018
США предъявили КНДР требования по 47 пунктам для денуклеаризации
Фото: pixabay.com

США предъявили КНДР требования по 47 пунктам для денуклеаризации. Об этом сообщил глава МИД Японии Таро Коно.

«Государственный секретарь США Майкл Помпео во время своего визита в Пхеньян сообщил, что Соединенные Штаты включают в этот термин (денуклеаризицию — прим. ред.) ликвидацию в проверяемой и необратимой форме ядерного и других видов оружия массового уничтожения — химического, биологического, а также ракет и всех соответствующих объектов. Северной Корее в связи с этим были представлены требования по 47 позициям», — заявил он.

Японский дипломат отметил, что если требование полной денуклеаризиции «в таком понимании» не будет выполнено, то санкции с КНДР сняты не будут.

12 июня президент США Дональд Трамп после встречи с главой КНДР Северной Кореи Ким Чен Ыном сообщил, что КНДР может объявить о начале процесса денуклеаризации в ближайшие дни.

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