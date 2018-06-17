США предъявили КНДР требования по 47 пунктам для денуклеаризации

США предъявили КНДР требования по 47 пунктам для денуклеаризации. Об этом сообщил глава МИД Японии Таро Коно.

«Государственный секретарь США Майкл Помпео во время своего визита в Пхеньян сообщил, что Соединенные Штаты включают в этот термин (денуклеаризицию — прим. ред.) ликвидацию в проверяемой и необратимой форме ядерного и других видов оружия массового уничтожения — химического, биологического, а также ракет и всех соответствующих объектов. Северной Корее в связи с этим были представлены требования по 47 позициям», — заявил он.

Японский дипломат отметил, что если требование полной денуклеаризиции «в таком понимании» не будет выполнено, то санкции с КНДР сняты не будут.

12 июня президент США Дональд Трамп после встречи с главой КНДР Северной Кореи Ким Чен Ыном сообщил, что КНДР может объявить о начале процесса денуклеаризации в ближайшие дни.