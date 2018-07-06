«Игра — не для тренеров, а для игроков»

Борьба света и тени на «Казань Арене»: в пятницу вечером в четвертьфинале встретятся два фаворита Кубка мира — явный и скрытый

Фото: Максим Платонов

В отсутствие чемпиона мира и лидера рейтинга ФИФА сборной Германии самой статусной парой четвертьфиналистов ЧМ стали Бразилия и Бельгия, которые накануне мундиаля занимали, соответственно, вторую и третью строчки в мировом табеле о рангах. Казанцам и гостям города опять повезло — после Месси и Мбаппе им вживую предстоит насладиться футболом в исполнении Неймара, де Брюйне, Коутинью и Азара. В ХХI веке бельгийцев причисляют к главным «теневым» фаворитам любого крупного турнира, вот только из тени на свет «красные дьяволы» выходить не торопятся. Сможет ли наконец добиться чего-то серьезного талантливейшее бельгийское поколение «десятых», пытался узнать корреспондент «Реального времени» с помощью участников предматчевой пресс-конференции сборной Бельгии.

Рискнет ли Роберто Мартинес сыграть против пентакампеонов по бразильской формуле?

Нынешнее поколение «красных дьяволов» по таланту превосходит (пожалуй, даже намного) команду 80-х с Энцо Шифо, Яном Кулемансом и Эриком Геретсом, которая доходила до финала Евро-80 и уступила в полуфинале ЧМ-86 только божественному гению Марадоны, по пути в скандальном триллере сняв с дистанции блестящую советскую сборную Валерия Лобановского. В небольшой европейской стране, великолепно интегрирующей человеческие резервы и таланты бывших колоний в свой футбол, выросла новая «молодая шпана», которая успела попасть в топ-8 на двух последних крупнейших форумах — ЧМ-2014 и Евро-2016. Для подавляющего большинства сборных, например России, это достижение было бы сродни подвигу, но валлонских и фландрских болельщиков, а также мировых экспертов, торможение на последнем перегоне к пьедесталу больше разочаровывает.

Бельгийцы, имеющие в каждой линии по настоящему (и не одному) «дьяволу», команда, в которой бывшие бы железными игроками основы в почти любой сборной мира Батшуаи, Феллайни, Янузай, Шадли за счастье считают выйти на замену, в России играет по известной бразильской формуле «вы забьете нам сколько сможете, а мы — сколько захотим». По три гола Лукаку и компания отгрузили в ворота Панамы и Японии, пятью разразились в матче с Тунисом и даже во второй «странной» игре чемпионата с англичанами умудрились забить (Янузай) один из красивейших голов турнира, и без того богатого на голы-шедевры. С четырьмя мячами гонится за Кейном лучший бомбардир и гренадер команды Ромело Лукаку, регулярно забивают люди, которых Мартинес выпускает на замену (как произошло с Феллайни и Шадли в 1/8 финала), и даже не совсем эргономичный верзила-защитник Вертонген способен на такие «парашюты», что дух захватывает.

Бельгийцы проявили характер, еще больше влюбили в себя футбольный мир, совершив невероятный камбэк с храбрыми синими самураями. Но если «центровые ребята» снова отлучатся покурить в матче с пятикратными чемпионами мира и к 52-й минуте счет опять станет 0:2, не уверен, что подобный камбэк удастся. «Селесао», напомню, имеет на этом ЧМ разницу мячей 7:1, и вообще, этот гол, забитый швейцарцем Цубером, является единственным, пропущенным командой Тите в последних 10 (!) матчах. Ну и как вы думаете, что-то может сподвигнуть Мартинеса применить в «матче жизни» с самими бразильцами бразильскую формулу?

Роберто Мартинес — очень интересная фигура, не совсем типичная для тренерского цеха



Пир духа обещан

Роберто Мартинес — очень интересная фигура, не совсем типичная для тренерского цеха. Испанец из Каталонии, начавший играть за «Реал Сарагосу», связал свою дальнейшую судьбу как футболиста и тренера с британскими клубами средней руки и сумел исключительно за счет системного подхода, распознавания сильных сторон у своих подопечных, проведения в жизнь самостоятельной философии добиться результатов. В сезоне 2007/08 он победил в чемпионшипе с «Суонси Сити», а пять лет спустя произвел еще больший фурор, завоевав Кубок Англии с посредственным по подбору игроков, но исключительно дисциплинированным «Уиган Атлетик».

Переход от работы со средним «материалом» к управлению звездами дался Мартинесу совершенно безболезненно — сборная при нем не проигрывает, квалификация к Кубку мира и группа G уже здесь выиграны, о скандалах внутри коллектива никаких даже отдаленных намеков. Любящий не себя в футболе, а футбол как красивую и классную игру, как праздник, обаятельный, умный и коммуникабельный испанец заражает позитивом все и всех, с кем имеет дело.

Бразилия от матча к матчу наращивает потенциал, Бельгия просто не умеет играть закрыто и скучно — нет сомнений, что вечером на газоне «Казань Арены» нас ждет выдающийся поединок.

Ромелу Лукаку: «Постараюсь оправдать доверие Дидье Дрогба»

Пресс-конференция началась с почти получасовым опозданием — бельгийская делегация задержалась в пробках, как сказал пресс-офицер ФИФА — а на лице буквально ворвавшегося в зал, как в штрафную, Ромело Лукаку было столько счастья, как если бы Бразилию его команда уже обыграла.

Пресс-конференция началась с почти получасовым опозданием — бельгийская делегация задержалась в пробках, как сказал пресс-офицер ФИФА

— Почему вы так здорово играете на этом чемпионате и в чем ключ к успеху в матче с сильной сборной Бразилии?

— Мы два года играем по системе и улучшаем свой уровень индивидуально и как команда. Завтра нам предстоит сдать экзамен против лучшей сборной турнира. Это — тест, чтобы понять, чего мы стоим как команда.

— У вас против Японии было много возможностей забить. А что вы говорили окружившим вас партнерам после игры?

— Когда мы забивали третий гол в добавленное время, я подумал, что если ударю сам, то мяч могут отбить, и решил пропустить мяч на Шадли. Получилось удачно. Главное — не отдельный игрок, его статистика, а команда. Ребятам и до игры, и после говорил — в жизни ничего простого не бывает. Надо бороться, драться.

— Это будет самый главный матч в вашей жизни?

— Если выиграем, то следующий будет еще главнее. Завтра — испытание для нас, но мы будем играть на победу. У нашей команды достаточно качеств для того, чтобы выиграть. У нас на Евро-2016, как здесь у Англии, не все поначалу получалось, но мы дошли до четвертьфинала. И здесь преодолеваем трудности, которых, если мы победим, дальше будет еще больше. Игра с Бразилией поможет нам оценить себя как команду.

— Какие слабые места есть у Бразилии?

— Слабые места? Я их не вижу. Очень сильное нападение — четыре человека, которые могут изменить игру. В обороне пробить их можно, но надо понять, как. Трое из четырех их защитников очень опытные, но мы попробуем.

— Что вы думаете о Неймаре? В Бразилии его оценивают как профессионала, мировые СМИ говорят, что он — актер.

— Он не актер. С ним не могут справиться, потому что у него есть качества, которые выходят за обычные рамки. Он здесь, наверное, станет лучшим игроком. Я второй раз буду играть против него и горжусь этим.

Мы два года играем по системе и улучшаем свой уровень индивидуально и как команда. Завтра нам предстоит сдать экзамен против лучшей сборной турнира. Это — тест, чтобы понять, чего мы стоим как команда



— Дрогба сказал, что если вы будете в хорошей форме, то сможете переломить игру и выиграть у Бразилии.

— У нас с Дидье тесные отношения. Он опекал меня в Англии. Мне надо будет доказать, что он правильно думает обо мне.

Роберто Мартинес: «В отличие от Бразилии, у нас нет ноу-хау к Кубку мира»

Испанский наставник «красных дьяволов» (13 июля ему исполнится 45 лет) оставил исключительно приятное впечатление. Когда общаешься с такими людьми, понимаешь, что футбол — прежде всего великая Игра, а уже потом работа, бизнес и прочее. Судя по настроению Лукаку, на философию специалиста успели «подсесть» и его подопечные.

— В Испании были слухи, что в будущем вы можете возглавить национальную сборную этой страны. Для вас это привлекательная работа?

— Добрый день! Я понимаю, что это ваша работа — задавать вопросы. Сейчас меня волнует только четвертьфинал. Если ты отправляешься на чемпионат мира, то главной целью для любой команды будет сыграть против Бразилии. Мы готовы показать свою лучшую игру.

— Все говорят, что Бразилия здесь лучшая. Но у Бельгии мощное нападение. Ваша сборная боится примерить майку сильной команды?

— Мы по ряду качеств похожи друг на друга, но разница есть. Мы никогда не выигрывали чемпионатов мира. У нас нет ноу-хау, ключа к Кубку мира, а соперник выигрывал этот турнир чаще всех и знает, как это делать. Мы будем пытаться бросить вызов, но у бразильцев есть менталитет победителей ЧМ.

— На этом турнире назначается много пенальти. Вы говорите игрокам, что надо делать в штрафной при стандартах?

— Это очень важный аспект. Футбол — контактный вид спорта. Система VAR заставляет футболистов грамотнее вести борьбу в штрафной — любой момент контакта сто раз пересмотрят, надо быть аккуратнее.

Мы должны будем сыграть не с Бразилией, а просто с командой, которая выйдет против нас. Надо играть с удовольствием, быть самими собой и не бояться



— Против Японии вы сделали замены, которые перевернули игру. Может ли «план Б» завтра стать «планом А»?

— На чемпионате мира нельзя полагаться на 11 игроков. У нас все, кто выходил на замену, какую-нибудь из игр начинал в старте. Это очень важно — каждый готов вступить в игру в любой момент и внести свой вклад. У нас имеются разные варианты атакующего футбола. Замены в матче с Японией показали психологическую готовность игроков. Они готовы добиться победы и завтра.

— Что завтра будет главным — мужество или тактика?

— Мы хотим выйти на поле с высоко поднятой головой. Мы должны будем сыграть не с Бразилией, а просто с командой, которая выйдет против нас. Надо играть с удовольствием, быть самими собой и не бояться.

— Вы можете использовать тот факт, что бразильские болельщики и журналисты вас не очень высоко оценивают?

— Не особо. В разных играх ты всегда ищешь разную мотивацию. В четвертьфинале против Бразилии мотивации выше крыши. Главное — остаться собой, а дополнительная мотивация нам не нужна.

— Тите перед вами говорил, что Бельгия — очень хорошая команда, а вы — сильный тренер. Это будет тактическая дуэль. А тренер сборной Мексики после игры с Бразилией очень плохо отзывался о Неймаре.

— Я очень уважаю Тите и Бразилию. Но игра — не для тренеров, а для игроков. Давайте дождемся матча. Нам придется идеально сыграть в обороне, но главное — что мы будем делать в открытой игре с мячом. Неймар очень техничен, его надо немного придержать. Тите — молодец, он многого добился.

— Не думаете, что Бельгия очень принижает свою сборную? Здесь не так много бельгийских болельщиков, и общий настрой скорее скептичен. Вы должны заставить себя быть оптимистами?

— На легкую игру нельзя рассчитывать. У нас есть опыт, мы знаем, что надо сделать, чтобы сыграть хорошо. Надо, повторюсь, прежде всего просто выйти и сыграть в футбол.

— Эден Азар может стать звездой этого ЧМ?

— Он настоящий капитан команды, всегда в гуще борьбы, он показывает высочайший уровень. Он превращает футбол в очень красивую игру и делает это с улыбкой.

1 / 13 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов