Нелегалы песчаных карьеров: разработчики недр в Отарах «засветились» по телефону, но не признались

В распоряжении следствия есть расшифровка разговоров, в которых уже бывший сотрудник Минэкологии РТ предлагает сдать своих

После года расследования дело о незаконной добыче песка в поселке Отары дошло до Приволжского суда. Как выяснило «Реальное время», перед каждой проверкой объекта предприниматель по кличке Черный и его подельники из числа экс-работников Минэкологии РТ созванивались друг с другом, а в одной из бесед участвовал и действующий сотрудник ведомства — предложил бывшему коллеге сдать своих же ребят за то, что те тоже просили взятки. Подробнее о тесных связях нелегальных разработчиков с экологами — в материале «Реального времени».

Дело нелегальных разработчиков дошло до суда

Приволжский районный суд зарегистрировал 20 июня поступившее уголовное дело в отношении предпринимателя Айрата Набиуллина и двух бывших сотрудников Минэкологии Татарстана. Судебное заседание назначено на 23 июля. Дело будет рассматривать Ирек Камартдинов, который ранее разбирался в суде в массовом бунте зэков в ИК-2 в марте 2017 года, а недавно оправдал казанского госрегистратора по делу о взятках.

Но вернемся к его новому делу. Подробнее о нем «Реальное время» писало еще в августе 2017 года. Напомним, бывший и действующий сотрудники Министерства экологии, по версии следствия, «крышевали» незаконную разработку карьера в поселке Отары, рядом с ООО «Промышленный парк Коламбия». Изначально называлась общая сумма переданных «черным» копателем взяток в 240 тысяч рублей, но впоследствии она выросла до 326 тысяч рублей. Что интересно, «своего» правоохранителям сдали сами сотрудники Министерства экологии, которые заподозрили что-то неладное после неудачных рейдов в Отары — местные жители жаловались на незаконную разработку, но застать нарушителя не удавалось даже при внезапных проверках. Это и породило предположение о сливе информации кем-то из министерства.

Следствие полагает, что с апреля 2015 года по июль 2017-го предприниматель Айрат Набиуллин незаконно добывал песок на продажу, а помогал ему избежать ответственности экс-сотрудник Центрального территориального управления Минэкологии РТ Руслан Шакирзянов. Который, в свою очередь, по версии следствия, получал информацию о рейдах у старшего специалиста Госинспекции экологического надзора Минэкологии РТ Рината Хабибуллина.

Местные жители жаловались на незаконную разработку, но застать нарушителя не удавалось даже при внезапных проверках



Украл песок у Российской Федерации

По данным «Реального времени», 38-летний уроженец Узбекистана Айрат Набиуллин переехал в Татарстан и обжился в том самом поселке Отары. С супругой они родили двух детей — оба на данный момент еще не достигли совершеннолетия. К слову, у двух других подсудимых семейное положение схожее — все женаты и имеют по два ребенка младше 18 лет.

Чтобы реализовать в жизнь свой план по незаконной добыче песка, по версии следствия, Набиуллин арендовал экскаватор и нанял рабочих. Всего за более чем два года работы предприимчивому предпринимателю удалось похитить 68 850 кубометров песка — ресурса, принадлежащего Российской Федерации. Сумму установленного следствием ущерба оценили в 11 млн 704 тысячи рублей — из расчета 170 рублей за один кубический метр.

Следствие полагает, что для беспрепятственной работы, а именно — за предупреждения о проверках и несоставление протоколов об административных нарушениях, Набиуллин решил через Руслана Шакирзянова передавать взятки Ринату Хабибуллину.

Договорившись, предприниматель перечислил в апреле 2015 года через онлайн-банк первые 30 тысяч рублей посреднику. Через месяц — еще 30 тыс. рублей. Переводы различных сумм — от 5 до 30 тысяч рублей — осуществлялись вплоть до июля 2017 года. Однако в Следкоме пришли к выводу: до конечного получателя — Рината Хабибуллина — эти деньги не доходили, поскольку посредник оставлял их у себя. Поскольку должностное лицо в итоге взяток не получало, Набиуллина обвинили только в покушении на дачу взятки (часть 3 ст. 30, пункт «б» части 4 статьи 291 УК РФ), ну и в краже песка в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 158 УК РФ).

Сам копатель поначалу в незаконной добыче песка признался, а потом от своих слов отказался, пояснив, что с мая 2017 года арендовал земельный участок на территории «Коламбии» и закупал различные материалы для перепродажи. Именно за них якобы он и платил с опозданием Шакирзянову — этот подсудимый, в свою очередь, заявил, что он после ухода из министерства открыл бизнес по продаже щебня, который и поставлял Набиуллину (согласно открытым источникам, Шакирзянов является гендиректором ООО «ОСК Ресурс»). Свои показания о том, что раньше он прибавлял к этому и оплату за получение информации о проверках, Набиуллин объяснил так — мол, за это ему обещали домашний арест. В свою очередь, карьер, по словам обвиняемого, существовал и до того, как он в 2017 году стал арендовать соседний участок. И песок он брал для выравнивания площадки, где складировались его материалы.

На выездах сотрудники ведомства обнаруживали только спецтехнику без водителей и уезжали ни с чем

«Рыцарского плана человек»

Сообщения о том, что в Отарах незаконно добывают песок, в Минэкологии стали поступать в 2016 году, но на выездах сотрудники ведомства обнаруживали только спецтехнику без водителей и уезжали ни с чем. О том, что карьеры разрабатывает Набиуллин, им сказали местные жители. Они же сообщили, что у него есть кличка — Черный. После этого его в разработку взяли правоохранители.

Уже в ходе следствия силовики получили детализацию телефонных соединений всех трех фигурантов дела. Анализ показал — о приезде проверяющих структур неоднократно сообщали из министерства, а когда этого не происходило, Набиуллин сам звонил и на татарском, щедро сдобренном матом, пытался урегулировать ситуацию, переживая, что сейчас инспекторы вызовут подмогу и их всех дружно увезут в отдел. При этом сотрудники ведомства снимали карьер на фото и видео, но привлечь за нелицензионную добычу песка на продажу никого не смогли. Позже главный государственный инспектор РТ в области охраны окружающей среды Фаяз Шакиров свидетельствовал, что, усомнившись в своих сотрудниках, стал напрямую направлять на объект инспекторов поодиночке, чтобы вычислить, через кого происходит утечка информации.

О том, что его подчиненный Хабибуллин в курсе происходящего, Шакиров понял в конце июля 2017 года, когда тот возвращался и отчитывался, что никто ничего в Отарах не копает, а экскаватор стоит без номеров. Любопытно, что сам главный инспектор познакомился с Набиуллиным еще до возбуждения этого уголовного дела. В 2015 году Шакиров лично выезжал на проверку в Отары, но его служебная машина не справилась с местными дорогами и застряла. И на помощь пришел как раз Набиуллин, который вытащил ее на своем КАМАЗе.

Как утверждает один из источников «Реального времени», в ходе прослушки телефонных разговоров подозреваемых выяснилось, что однажды Шакирзянов сообщил собеседнику о вымогательстве сотрудниками Центрального территориального управления Минэкологии у водителей спецтехники денег. На что человек, опознанный по голосу как Хабибуллин, предложил… подставить их. Но Шакирзянов матом посетовал, что неоднократно предлагал такой вариант, но Айрат (судя по всему, Набиуллин) отказывался, потому что он «рыцарского плана человек» и это противоречит его принципам.

Фаяз Шакиров свидетельствовал, что, усомнившись в своих сотрудниках, стал напрямую направлять на объект инспекторов поодиночке, чтобы вычислить, через кого происходит утечка информации

Все на свободе и обвинения не признают

Шакирзянову следствие предъявило обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ за обман с хищением чужого имущества в крупном размере — тех самых непереданных взяток. В свою очередь, Хабибуллин отделался обвинением в превышении должностных полномочий (часть 1 статья 286 УК РФ) и увольнением из министерства. Сейчас он безработный. Вину не признали оба.

Потерпевшей стороной в деле признано Минэкологии РТ в лице начальника госинспекции экологического надзора Министерства экологии и природных ресурсов РТ Алмаза Закирова. К слову, он помог следствию с опознанием участников телефонных переговоров, полученных оперативным путем. На одной из записей Шакирзянов спрашивает у Хабибуллина, кто именно приехал в Отары с проверкой, и диктует номер на машине — «455». В ответ инспектор говорит — «цэтэушники, больше некому», очевидно, имея в виду сотрудников Центрального территориального управления Министерства экологии. Дальше Хабибуллин говорит, что раньше Айрат ставил на дороге машины (либо препятствие для проезда, либо дозор от проверяющих, — прим. ред.), а сейчас совсем расслабились. На следствии Закиров рассказал, что таким образом Хабибуллин разглашает бывшему коллеге сведения, составляющие государственную и охраняемую законом тайны, вместо того, чтобы принять меры по пресечению незаконной деятельности этого Айрата Набиуллина.



Из тех же оперативных записей следует, что Хабибуллин сообщал о том, что его коллег постоянно информируют о том, что кто-то копает вплоть до 10 часов вечера, и советовал копать еще позже.

Первые месяцы следствия Набиуллин провел в СИЗО, а экологи — под домашним арестом. Позже копателя отпустили под домашний арест, а ту же меру пресечения экологам отменили в судебном порядке. На финише расследования следствие ходатайствовало об их водворении в СИЗО, но Советский райсуд отказал, а в мае отпустил под подписку и Набиуллина.

«Реальное время» будет следить за развитием этой истории.