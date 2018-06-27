В «крышевании» незаконной добычи песка обвинили сотрудников Минэкологии РТ

В Приволжский райсуд Казани направлено дело о незаконной разработке карьеров с ущербом в 11,7 млн рублей, сообщила сегодня прокуратура РТ.

В краже 69 тысяч кубометров песка, а также даче взяток на общую сумму 326 тысяч обвиняют предпринимателя Айрата Набиуллина, однако под суд он пойдет вместе с двумя сотрудниками Минэкологии Татарстана.

По версии следствия, с апреля 2015 года по июль 2017 года Набиуллин вел незаконную добычу песка на территории Приволжского района Казани и добытое продавал. Чтобы избежать привлечения к ответственности, вышел на бывшего сотрудника Центрального территориального управления Минэкологии РТ Руслана Шакирзянова — просил его помочь в получении информации о предстоящих проверках.

Шакирзянову, как полагают в Следкоме, за услугу перечислялись деньги на банковскую карту. Предприниматель полагал, что взятка передается экологам, ведь о проверках его предупреждали. Однако, по версии обвинения, деньги бывший сотрудник Минэкологии мошенническим образом присваил, а нужную для «черного копателя» информацию получал у старшего специалиста Госинспекции экологического надзора Минэкологии РТ Рината Хабибуллина. Действия последнего квалифицировали как превышение должностных полномочий.

На старте расследования вину признавал лишь разработчик карьера, на финише все трое заявили о невиновности.