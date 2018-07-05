«Зальцбург» показал «Уфе» европейский уровень

«Ред Булл» окрыляет? Явно не команду Томарова

«Уфа» продолжает закладывать фундамент для выступлений в новом сезоне. Команда Сергея Томарова трудится в Австрии, где очередным проверяющим ее работы стал действующий чемпион этой страны — «Ред Булл Зальцбург». Встреча с полуфиналистом Лиги Европы прошлого сезона завершилась разгромом (0:3) уфимцев. Все подробности — в материале «Реального времени».

От «Казино» до рождения «быков»



«Ред Булл» — австрийский футбольный клуб из города Зальцбург, действующий чемпион страны. Является третьим по успешности клубом в австрийской Бундеслиге после венских «Рапида» и «Аустрии». На счету «Красного быка» 12 побед в чемпионате, пять в кубке Австрии и три в Суперкубке. Команда образована в далеком 1933 году, за это время сменила множество названий, в основном была «Зальцбургом», «Казино» и «Аустрией».

6 апреля 2005 года футбольный клуб «Аустрия» был куплен компанией Red Bull. При этом заявлялось, что создается новый клуб, без истории, с новым названием, эмблемой и цветами, соответствующими торговой марке напитков Red Bull. Однако упоминание о том, что клуб основан в 2005 году, было убрано с сайта клуба по указанию Австрийского футбольного союза. Новые владельцы убрали фиолетовый цвет с эмблемы клуба, команда начала играть в красно-белом, что обеспокоило поклонников. Ситуация привела к разделению болельщиков команды на две группы. В результате появилась «Аустрия», которая играет в Региональной лиге, а «быки» выступают в Бундеслиге страны.



Окрыленный Red Bull

Прошедший сезон стал для «Ред Булла» одним из самых успешных в истории. В 1994 году австрийцы проиграли в финале тогда еще Кубка УЕФА миланскому «Интеру» — два раза по 0:1. В сменившей этот кубок Лиге Европы сезона 2017/2018 «Зальцбург» добрался до стадии полуфинала, где уступил по сумме двух матчей французскому «Марселю» (2:0 дома, 0:2 в гостях и 0:1 в дополнительное время). На пути к полуфиналу «быки» одолели такие именитые клубы, как «Лацио», дортмундская «Боруссия» и «Реал Сосьедад».

Прошедший сезон стал для «Ред Булла» одним из самых успешных в истории



Выиграв последний чемпионат Австрии с отрывом от «Штурма» в 13 очков, «Зальцбург» получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов. Борьбу в турнире он начнет с третьего отборочного раунда. Австрийская команда уже начала подготовку к новому сезону, провела на сборах контрольный матч, в котором одержала победу со счетом 7:0 над мало кому известным «Зеекирхеном».

Дорогой клуб

На данный момент общая стоимость футболистов «Ред Булла», по версии портала transfermarkt, составляет 125,55 млн евро, что в четыре раза превышает стоимость игроков «Уфы». Это самый богатый клуб Австрии. В нем играют 22 легионера (в «Уфе» — десять).

Самыми дорогими игроками являются два молодых малийца — 22-летний Диади Самассеку и 20-летний Амаду Хайдара, общей стоимостью 33 миллиона евро. Самый дорогой уфимец — вратарь Александр Беленов — стоит 6 млн. Соотношение «цена-качество» можно было проверить на примере сегодняшнего поединка, хотя вряд ли кто-то будет по-настоящему выкладываться в неофициальной встрече. Но генеральный прогон для «Уфы» перед ее дебютом в Лиге Европы с таким крепким спаррингом — очень полезен.

Сейдахмет заканчивает лечение в Германии

Предыдущую встречу, после поражения от софийского ЦСКА, «Уфа» проводила с земляками уфимского защитника Йонуца Неделчару — еще одним постоянным участником еврокубков «Университатей» — и победила 3:2.

Первый гол уфимцы пропустили в результате слалома румынского нападающего — его не успели накрыть три уфимских защитника. Второй гол тоже стал следствием несогласованности в обороне — Шелию расстреливали в упор ударом головой. Из обилия голевых моментов «Уфа» забила лишь три. Авторами голов стали Иван Пауревич со скидки Безденежных, Вячеслав Кротов после идеального паса Облякова с выходом один на один, ну и, конечно же, Игбун. Последнему обязательно надо сохранить это голевое настроение. Работа с атакующим звеном «Уфы» от тренера, экс-форварда сборной России Дмитрия Кириченко (главный тренер Томаров тоже, кстати, был нападающим) уже просматривается, осталось всего ничего — использовать созданные моменты более ответственно.

Еркош проходит реабилитацию в Германии и занимается там по индивидуальной программе



Многочисленным поклонникам Сейдахмета стоит сообщить, что Еркош проходит реабилитацию в Германии и занимается там по индивидуальной программе. Любопытно все же увидеть, как с ним вместе будет выглядеть атака «горожан». Пока были только наброски и далеко не лучшего качества.

В бой без разведки



На матч с «Зальцбургом» уфимцы выставили боевой состав. Место в воротах занял Александр Беленов. Защитную линию образовали Живоглядов, Неделчару, Никитин, Аликин и Йокич — снова пять защитников. Полузащита выглядела так: Салатич, Пауревич, Обляков. Нападение нигерийское, как и в первом тайме матча с ЦСКА, — Игбун и Фатаи.

Хозяева сразу прибрали инициативу к рукам и минут десять нащупывали подступы к уфимским воротам. А что же «Уфа»? Заброс на Облякова оказался безуспешным, затем фланговым прорывом попытался отметиться Живоглядов. Голевых моментов в эти минуты не наблюдалось. Зато полузащитник австрийского клуба Златко Юнузович, пришедший из бременского «Вердера», на 18-й минуте из-за пределов штрафной пробил в правый нижний угол ворот Беленова — 1:0. Гол был похож на тот, что забил уфимец Пауревич в ворота румын в прошлом матче.

После этого характер игры не изменился — австрийцы не давали особых шансов уфимцам в атаке. А на 35-й минуте небольшой «пожар» у ворот Беленова едва не закончился вторым взятием ворот — мяч попал в перекладину и отскочил в поле. Но буквально через пару минут штрафной у ворот башкирской команды закончился ударом в направлении все того же правого угла, уфимский вратарь отбил коварный выпад, но на добивание первым успел центральный защитник Жером Онгюэне — 2:0. Его не успели накрыть сразу четыре уфимца, бежавшие с ним параллельно.

Австрийцы не давали особых шансов уфимцам в атаке



Слай на 40-й минуте мог сократить отставание, но его удар после подачи Живоглядова с правого фланга «быки» выбили на угловой. А через пару минут уже Беленов спас уфимцев от третьего мяча — 13-й номер «зальцбургцев» Вольф бил в упор. Непременно стоит похвалить официальный сайт Red Bull Zalcburg, организовавший трансляцию товарищеского, заметьте, матча, — он смотрелся как из вип-ложи, с повторами голов и титрами.

Без вариантов



Кротов, Сухов и Тумасян сменили во втором тайме Никитина, Живоглядова и Фатаи. Обляков в начале тайма имел отличную возможность забить первый ответный мяч, но, обыграв защитника, пробил намного выше ворот.

Зато «быки» показали, как реализовывать моменты — на 52-й минуте до крупного счет довел босниец Смайл Превляк, прострел на которого никто не смог прервать. Тут уж хозяева почувствовали «окрыленность», хотя играли не в красно-белой форме, а какой-то ядовито-желтой.

Башкирский клуб мог проиграть и крупнее, но Беленов вытащил два просто мертвых мяча. Уфимцы, которым терять было уже нечего, выпустили на поле молодежь — Круговой заменил Йокича, а Безденежных — Салатича. Им разгуляться «редбулловцы» тоже не дали. Последние минуты прошли в атаках австрийцев, но счет больше не изменился, хотя мог сделать это раза три-четыре, минимум.

«Уфе» показали, какого уровня команды ждут ее, возможно, даже после победителя пары «Домжале» — «Широки Бриег». Хотя и с ними, судя по матчу накануне, будет непросто.

