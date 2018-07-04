Коммунальная страна: Саратов бьет рекорды цен на холодную воду, а Ульяновск — по тарифам на горячую

Как изменились цены на услуги ЖКХ в городах ПФО с 1 июля

Фото: Олег Тихонов

«Реальное время» завершает цикл материалов об изменениях в тарифах на услуги ЖКХ в Приволжском федерльном округе. Мы уже рассказывали о том, как с 1 июля изменились тарифы в крупнейших городах Татарстана, а также в Уфе, Оренбурге, Перми, Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле, Ижевске, Чебоксарах и Кирове. Сегодня мы посмотрим, насколько больше станут платить за услуги ЖКХ жители и предприятия в Самаре, Саратове, Ульяновске, Саранске и Пензе.

Саратов не напьется

Наиболее заметно тарифы на холодную воду повысятся у нескольких поставщиков из Саратова. Самое значительное подорожание стоимости холодной воды из всех анализируемых городов произошло у МУПП «Саратовводоканал». Здесь кубометр воды стал дороже на 14,1% — теперь он стоит 24,38 рубля. Еще два поставщика повысили тарифы более, чем на 10% — это «Саратовэнергонефть» (10,6%, до 29,88 рубля за «куб») и «Концессии водоснабжения — Саратов» (на 10,8%, до 24,38 рубля за кубометр). Самым дешевым поставщиком холодной воды при этом оказалось ООО «Лукойл-Энергосети» (13,74 рубля, рост на 7%), а самым дорогим — подразделение РЖД по тепловодоснабжению (40,57 рубля).

В остальных регионах рост в основном составил около 4%. Впрочем, на 7% вырос тариф у подразделения РЖД в Самаре — до 41,38 рубля за «куб». Дешевле всего в Самаре воду продает «Самарский областной наркологический диспансер» — по 26,43 рубля. «Самарские коммунальные системы» поставляют воду по 27,74 рубля за кубометр, «Самараводоканал» — по 27—28 рублей.

Также больше среднего подорожала вода у двух поставщиков Пензы — пенезенского центра ОВД филиала «Аэронавигация Центральной Волги» (на 5,7%, до 14,82 рубля) и ФКУ ИК-4 УФСИН России (на 6,3%, до 9,79 рубля). Остальные поставщики (вероятно, основные для потребителей Пензы) повысили тарифы на привычные 3-4%. «Горводоканал», к примеру, повысил тариф на 2,9%, до 24,86 рубля. Единственный поставщик в Саранске — «Саранскгорводоканал» — увеличил тариф сразу на 3,9%, до 24,2 рубля за «куб». «Ульяновскводоканал» повысил тариф на 4%, до 24,12 рубля. Дороже всего в Ульяновске вода стоит от АО «Авиастар-СП» — обособленного структурного подразделения международного аэропорта «Ульяновск-Восточный» — 45,18 рубля за «куб».

Тарифы на питьевую воду, субъекты ПФО, ч.3

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Поставщик услуг Холодная Питьевая вода, руб./куб.м. 01.07.2018-31.12.2018 Холодная Питьевая вода, 01.01.2018-30.06.2018 Изменение Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) Саранск МП «Саранскгорводоканал» 24,2 23,29 3,9% Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области) Пенза ООО «Горводоканал» 24,86 24,17 2,9% ОАО РЖД 38,29 36,85 3,9% ООО «Комэнерго» 24,77 23,9 3,6% Пензенский центр ОВД филиала «Аэронавигация

Центральной Волги» 14,82 14,02 5,7% ФКУ ИК-4 УФСИН России 9,79 9,21 6,3% Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области) Самара ООО «Самарские коммунальные системы» 27,74 26,7 3,9% ОАО «Международный аэропорт „Курумоч" 28,6858 27,5884 4,0% Самарский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиал ОАО «РЖД» 41,38 38,67 7,0%

Горячая вода дешевеет в Ульяновске

Поставщиков горячей воды в указанных городах заметно больше. Наиболее заметным рост оказался у одного из поставщиков Ульяновска. Речь идет о воде, поставляемой по сетям ТУТС и УМУП «Теплоком». Тут тариф вырос на 12,3% — в случае с подогревом воды. Она теперь будет стоить около 1 891 рубля за ГКал. Сама холодная вода, используемая для подогрева, подорожала на 3,3% — до 38,6 рубля за «куб». Однако в случае с большинством котельных стоимость кубометра воды составляет 23,19 рубля, а одной Гкал тепловой энергии — 2 049 рублей. В этих случаях вода даже подешевела на 3,9%, а тепловая энергия — на 3%.

В остальных регионах речи о снижении стоимости горячей воды не идет. Вода чаще всего, как уже описывалось, подорожала примерно на 4%, а подогрев ее — на 1,5—6%. Заметные изменения есть, в частности, в Пензенской области — МУП по очистке города увеличил здесь стоимость подогрева на 6,3%, до 1 893 рублей за Гкал «Санаторий имени Володарского» увеличил тариф на 6,4% — до 1 188 рублей за Гкал. В Самаре на 6,2% подорожал подогрев воды у ЛОЦ «Космос» — до 1 643 рублей за Гкал. В Саратове подогрев воды подорожал на более чем 3,5%, а вот сама холодная вода выросла в цене почти у всех поставщиков на 10,8%. В Саранске ситуация несколько отличается — некоторые поставщики тут устанавливают тариф за кубометр горячей воды, без двух компонентов. В таких случаях горячая вода подорожала примерно на 4,5% — сейчас она стоит около 135 рублей за кубометр (у ООО «Управление ЖКХ — 118 рублей за кубометр).

Тарифы на горячую воду, субъекты ПФО, ч.3

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Поставщик услуг Компонент на холодную

воду, руб./куб.м 01.07.2018-31.12.2018 Компонент на тепловую

энергию, руб./Гкал 01.07.2018-31.12.2018 Компонент на холодную

воду, руб./куб.м 01.01.2018-30.06.2018 Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) Саранск филиал «Мордовский»

ПАО «Т Плюс» (ранее Филиал «Мордовский» ОАО «Волжская ТГК) 135,32 — 129,38 Т Плюс (ранее Филиал „Мордовский“ ОАО „Волжская ТГК) 24,2 1692,49 23,29 1637,21 3,9% ОАО «103 арсенал» 130,41 — 126,17 — 3,4% ОАО «103 арсенал» 24,2 1703,19 23,29 1655,8 3,9% ООО ФСК РуссТЭК (ранее ООО ХК “РесурсИнвест») 135,56 — 129,73 — 4,5% ООО ФСК РуссТЭК (ранее ООО ХК «РесурсИнвест») 24,2 1716,79 23,29 1653,1 3,9% ООО «Управление ЖКХ» 117,67 — 112,54 — 4,6% ООО «Управление ЖКХ» 24,2 1561 23,29 1502,82 3,9% Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области) Пенза ОАО «Энергоснабжающее предприятие» 24,86 1.782,15 24,17

Водоотведение дешевое у УАЗа

Максимальное подорожание услуги водоотведения составляет 11%. На столько повысил тариф «Саратовводоканал». Теперь стоимость отведения кубометра воды составляет 11,94 рубля за кубометр. Остальные поставщики Саратова повысили стоимость значительно меньше — от 1,1 до 7%. Меньше всего повысилась стоимость услуги у «Саратовского нефтеперерабатывающего завода» (при механической очистке сточных вод, до 19,74 рубля за «куб»). На 7% повысился тариф у ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» — до 11,94 рубля за кубометр.

На 10,35, кроме того, повысился тариф у одного из самарских поставщиков — филиала ОАО «Водные технологии «Самарский» — до 29,48 рубля за кубометр. Меньше всего повысился тариф у самарского филиала ОАО «РЭУ» — всего на 1,4%, но тариф тут по-прежнему самый высокий в городе — 62,93 рубля за кубометр. Другие поставщики увеличили тариф на 4—5,6%. Дешевле всего водоотводом занимается ООО «Самарские коммунальные системы» — по 14,74 рубля за кубометр.

В Ульяновске тарифы повысились на 1,5—4%. Тарифы здесь составляют от 9,61 рубля (в случае с хозяйственно-бытовыми сточными водами ОАО «УАЗ») до 31,55 рубля (у ОАО «Комета»). В Саранске тариф у местного «Саранскгорводоканала» повысился на 4,5%, до 12,1 рубля за кубометр, а в Пензе — на 2,9—6,3%. Местный «Горводоканал» берет за водоотведение по 16,26 рубля за кубометр.

Тарифы на водоотведение, субъекты ПФО, ч.3

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Поставщик услуг Водоотведение руб./куб.м. 01.07.2018-31.12.2018 Водоотведение руб./куб.м. 01.01.2018-30.06.2018 Изменение Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) Саранск МП «Саранскгорводоканал» 12,1 11,58 4,5% Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области) Пенза ООО «Горводоканал» 16,26 15,65 3,9% ЛПДС «Пенза-2» Пензенское районное

управление» АО «Транснефть-Дружба» 13,97 13,14 6,3% МУП по очистке города 25,24 24,52 2,9% ОАО «РЖД» 30,69 29,46 4,2% Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области) Самара ООО «Самарские коммунальные системы» 14,74 14,16 4,1% ОАО «Международный аэропорт „Курумоч" 34,2318 32,922 4,0% Самарский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиал ОАО «РЖД» 32,2 30,49 5,6% ОАО «РЭУ» (филиал ОАО «РЭУ» «Самарский») 62,93 62,06 1,4%

Отопление подешевело только в Саратове

Наибольшее число поставщиков — у услуги отопление. При этом наиболее значительный рост тарифов сразу у нескольких компаний из Пензы. В частности, МУП «Пензадормост» повышает стоимость услуг почти на треть — до 2 152 рублей за Гкал. Кроме того, Пензенский техникум железнодорожного транспорта повысил тариф на 16,1% — до 1 453 рублей, а ФКУ ИК-5 УФСИН — на 13,4%, до 815 рублей. Остальные поставщики повысили стоимость услуг в среднем на 1,5—4%. Самое дорогое отопление здесь у котельной №22.

Также высокий рост — на 10,1% — у ульяновского «Завода ЖБИ №4» — до 1 890 рублей. В основном, впрочем, в Ульяновске повышение составило около 3,1%. Это касается практически всех котельных города, тариф тут за редкими исключениями с 1 июля составляет 2 113 рублей.

Единственный город, где один из поставщиков снизил тариф — Саратов. Здесь «Энергосбытовая компания» снизила тариф на 5,3% для потребителей из четырех зданий, до 1 730 рублей за Гкал. В остальном в городе тариф повысился, чаще всего — на 3%. Дешевле всего тепловая энергия стоит у «Саратовнефтепродукта» (729 рублей за Гкал), дороже всего — у ООО «Тепло-Ресурс» (1 928 рубей за Гкал).

В остальных городах значительных изменений не произошло — тарифы выросли в среднем примерно на 3,5—4%. В Самаре, правда, зафиксирован рост на 6,2% у ЛОЦ «Космос» (до 1 643 рублей за Гкал). Стоимость тепловой энергии тут в целом варьируется от 1 007 до 2 052 рублей за Гкал, а в Саранске — от 1 561 до 1 716 рублей за Гкал.

Тарифы на отопление, субъекты ПФО, ч.3

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Поставщик услуг Тепловая энергия, руб./Гкал

01.07.2018-31.12.2018 Тепловая энергия, руб./Гкал 01.01.2018-30.06.2018 Изменение Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) Саранск филиал

«Мордовский»

ПАО «Т Плюс» (ранее Филиал «Мордовский» ОАО «Волжская ТГК») 1692,49 1.637,21 3,4% АО «103 арсенал» 1703,19 1655,8 2,9% ООО ФСК «РусТЭК (ранее ООО ФСК „РусГидро“) 1716,79 1653,1 3,9% ООО „Управление ЖКХ“ 1561 1502,82 3,9% Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области) Пенза ОАО „Энергоснабжающее предприятие“ 1782,15 1746,62 2,0% ООО „Гипромаш“ 1780,04 1773,69 0,4% Пензенский Цетр ОВД филиала „Аэронавигация Центральной Волги“ 1174,93 1164,64 0,9% МУП по очистке города 1893,3 1780,72 6,3% МУП „Пензадормост“ 2152,07 1640,38 31,2%

Самара вне конкуренции по электричеству

Вывозом мусора в крупнейших городах Приволжского федерального округа занимаются буквально по несколько компаний. Больше всего их оказалось в Саратове. Здесь таких компаний — девять. У одного поставщика тарифы не изменились, еще у восьми выросли — на 0,4—3,1%. Не изменилась цена у АО «Управление отходами», стоимость здесь составляет 36,98 рубля за кубометр. Из остальных поставщиков услуги меньше всего выросла цена у ООО «Теплоэлемент» (до 112 рублей за «куб»), больше всего — у ООО «Сан-Сервис Групп» (до 78,56 рубля за кубометр). Отметим, что компаний в этой сфере со схожими названиями в Саратове сразу четыре. Самая же низкая цена оказалась у ООО «СТМ-Капитал» — 50,96 рубля за «куб».

В Самаре вывозом твердых бытовых отходов занимаются четыре предприятия. Они повысили тарифы на 2,5—4%. Меньше всего выросла цена у ООО «Экосервис», занимающегося захоронением отходов, — до 31,43 рубля за «куб». Больше всего вырос тариф у ГУП «Экология» — до 36,92 рубля за кубометр. В Ульяновске компаний, связанных с утилизацией ТБО, три. Тарифы тут выросли на 1,9—4%. Стоимость по городу составляет от 71 до 95 рублей за «куб». В Саранске компаний две, причем обе рекордсмены. «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства», повысила цену сразу в 8,6 раза — до 98,51 рубля за кубометр, а ООО «Ремондис Саранск», хотя и повысил тариф всего на 0,1%, но является самым дорогим оператором среди анализируемых городов — тут стоимость утилизации кубометра мусора составляет 548,15 рубля.

Тарифы на вывоз ТБО, субъекты ПФО, ч.3

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Поставщик услуг Утилизация ТБО, руб./куб.м. 01.07.2018-31.12.2018 Утилизация ТБО, руб./куб.м. 01.01.2018-30.06.2018 Изменение Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) Саранск КУ г.о. Саранск „Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства“ (захоронение) 98,51 11,44 761,1% ООО РЕМОНДИС Саранск (региональный оператор) 548,15 547,87 0,1% Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области) Пенза 185,4 179,17 3,5% Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области) Самара ГУП „Экология“ 36,92 35,49 4,0% АО „Завод по переработке твердых бытовых отходов“ (переработка ТБО) 144,17 139,36 3,5% ООО „Экосервис-2“ (захоронение) 34,1 32,9 3,6% ООО „Экосервис“ (захоронение) 31,43 30,66 2,5% Саратовская область (Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области) Саратов ООО „Вектор-Н 56,77 55,12 3,0% МУП “Дорожник Заводского района» 56,08 55,8 0,5%

Что касается электричества, где тариф устанавливается единый на регион, то повышение составило 3,6—4,2%. Дешевле всего из пяти анализируемых городов электричество стоит в Пензе — 3,39 рубля за кВт/ч. Тут тариф вырос на 3,7%. Чуть дороже — 3,43 рубля за кВт/ч — электричество стоит в Саратове (рост на 3,6%). Самое большое подорожание — на 4,2% — произошло в Самаре, где и до того электричество было самым дорогим. Теперь тариф тут равен 4 рублям за кВт/ч.

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Поставщик услуг Одноставочный

тариф, руб./кВт∙ч 01.07.2018-31.12.2018 Одноставочный

тариф, руб./кВт∙ч 01.01.2018-30.06.2018 Изменение Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) Саранск 3,51 3,38 3,8% Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области) Пенза 3,39 3,27 3,7% Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области) Самара 4 3,84 4,2% Саратовская область (Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области) Саратов 3,43 3,31 3,6% Ульяновская область (Министерство экономического развития Ульяновской области) Ульяновск 3,68 3,55 3,7%