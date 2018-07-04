Коммунальная страна: Саратов бьет рекорды цен на холодную воду, а Ульяновск — по тарифам на горячую
Как изменились цены на услуги ЖКХ в городах ПФО с 1 июля
«Реальное время» завершает цикл материалов об изменениях в тарифах на услуги ЖКХ в Приволжском федерльном округе. Мы уже рассказывали о том, как с 1 июля изменились тарифы в крупнейших городах Татарстана, а также в Уфе, Оренбурге, Перми, Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле, Ижевске, Чебоксарах и Кирове. Сегодня мы посмотрим, насколько больше станут платить за услуги ЖКХ жители и предприятия в Самаре, Саратове, Ульяновске, Саранске и Пензе.
Саратов не напьется
Наиболее заметно тарифы на холодную воду повысятся у нескольких поставщиков из Саратова. Самое значительное подорожание стоимости холодной воды из всех анализируемых городов произошло у МУПП «Саратовводоканал». Здесь кубометр воды стал дороже на 14,1% — теперь он стоит 24,38 рубля. Еще два поставщика повысили тарифы более, чем на 10% — это «Саратовэнергонефть» (10,6%, до 29,88 рубля за «куб») и «Концессии водоснабжения — Саратов» (на 10,8%, до 24,38 рубля за кубометр). Самым дешевым поставщиком холодной воды при этом оказалось ООО «Лукойл-Энергосети» (13,74 рубля, рост на 7%), а самым дорогим — подразделение РЖД по тепловодоснабжению (40,57 рубля).
В остальных регионах рост в основном составил около 4%. Впрочем, на 7% вырос тариф у подразделения РЖД в Самаре — до 41,38 рубля за «куб». Дешевле всего в Самаре воду продает «Самарский областной наркологический диспансер» — по 26,43 рубля. «Самарские коммунальные системы» поставляют воду по 27,74 рубля за кубометр, «Самараводоканал» — по 27—28 рублей.
Также больше среднего подорожала вода у двух поставщиков Пензы — пенезенского центра ОВД филиала «Аэронавигация Центральной Волги» (на 5,7%, до 14,82 рубля) и ФКУ ИК-4 УФСИН России (на 6,3%, до 9,79 рубля). Остальные поставщики (вероятно, основные для потребителей Пензы) повысили тарифы на привычные 3-4%. «Горводоканал», к примеру, повысил тариф на 2,9%, до 24,86 рубля. Единственный поставщик в Саранске — «Саранскгорводоканал» — увеличил тариф сразу на 3,9%, до 24,2 рубля за «куб». «Ульяновскводоканал» повысил тариф на 4%, до 24,12 рубля. Дороже всего в Ульяновске вода стоит от АО «Авиастар-СП» — обособленного структурного подразделения международного аэропорта «Ульяновск-Восточный» — 45,18 рубля за «куб».
|Субъект РФ в ПФО
|Столица субъекта РФ в ПФО
|Поставщик услуг
|Холодная Питьевая вода, руб./куб.м. 01.07.2018-31.12.2018
|Холодная Питьевая вода, 01.01.2018-30.06.2018
|Изменение
|Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия)
|Саранск
|МП «Саранскгорводоканал»
|24,2
|23,29
|3,9%
|Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области)
|Пенза
|ООО «Горводоканал»
|24,86
|24,17
|2,9%
|ОАО РЖД
|38,29
|36,85
|3,9%
|ООО «Комэнерго»
|24,77
|23,9
|3,6%
|Пензенский центр ОВД филиала «Аэронавигация
Центральной Волги»
|14,82
|14,02
|5,7%
|ФКУ ИК-4 УФСИН России
|9,79
|9,21
|6,3%
|Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области)
|Самара
|ООО «Самарские коммунальные системы»
|27,74
|26,7
|3,9%
|ОАО «Международный аэропорт „Курумоч"
|28,6858
|27,5884
|4,0%
|Самарский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиал ОАО «РЖД»
|41,38
|38,67
|7,0%
Горячая вода дешевеет в Ульяновске
Поставщиков горячей воды в указанных городах заметно больше. Наиболее заметным рост оказался у одного из поставщиков Ульяновска. Речь идет о воде, поставляемой по сетям ТУТС и УМУП «Теплоком». Тут тариф вырос на 12,3% — в случае с подогревом воды. Она теперь будет стоить около 1 891 рубля за ГКал. Сама холодная вода, используемая для подогрева, подорожала на 3,3% — до 38,6 рубля за «куб». Однако в случае с большинством котельных стоимость кубометра воды составляет 23,19 рубля, а одной Гкал тепловой энергии — 2 049 рублей. В этих случаях вода даже подешевела на 3,9%, а тепловая энергия — на 3%.
В остальных регионах речи о снижении стоимости горячей воды не идет. Вода чаще всего, как уже описывалось, подорожала примерно на 4%, а подогрев ее — на 1,5—6%. Заметные изменения есть, в частности, в Пензенской области — МУП по очистке города увеличил здесь стоимость подогрева на 6,3%, до 1 893 рублей за Гкал «Санаторий имени Володарского» увеличил тариф на 6,4% — до 1 188 рублей за Гкал. В Самаре на 6,2% подорожал подогрев воды у ЛОЦ «Космос» — до 1 643 рублей за Гкал. В Саратове подогрев воды подорожал на более чем 3,5%, а вот сама холодная вода выросла в цене почти у всех поставщиков на 10,8%. В Саранске ситуация несколько отличается — некоторые поставщики тут устанавливают тариф за кубометр горячей воды, без двух компонентов. В таких случаях горячая вода подорожала примерно на 4,5% — сейчас она стоит около 135 рублей за кубометр (у ООО «Управление ЖКХ — 118 рублей за кубометр).
|Субъект РФ в ПФО
|Столица субъекта РФ в ПФО
|Поставщик услуг
|Компонент на холодную
воду, руб./куб.м 01.07.2018-31.12.2018
|Компонент на тепловую
энергию, руб./Гкал 01.07.2018-31.12.2018
|Компонент на холодную
воду, руб./куб.м 01.01.2018-30.06.2018
|Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия)
|Саранск
|филиал «Мордовский»
ПАО «Т Плюс» (ранее Филиал «Мордовский» ОАО «Волжская ТГК)
|135,32
|—
|129,38
|Т Плюс (ранее Филиал „Мордовский“ ОАО „Волжская ТГК)
|24,2
|1692,49
|23,29
|1637,21
|3,9%
|ОАО «103 арсенал»
|130,41
|—
|126,17
|—
|3,4%
|ОАО «103 арсенал»
|24,2
|1703,19
|23,29
|1655,8
|3,9%
|ООО ФСК РуссТЭК (ранее ООО ХК “РесурсИнвест»)
|135,56
|—
|129,73
|—
|4,5%
|ООО ФСК РуссТЭК (ранее ООО ХК «РесурсИнвест»)
|24,2
|1716,79
|23,29
|1653,1
|3,9%
|ООО «Управление ЖКХ»
|117,67
|—
|112,54
|—
|4,6%
|ООО «Управление ЖКХ»
|24,2
|1561
|23,29
|1502,82
|3,9%
|Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области)
|Пенза
|ОАО «Энергоснабжающее предприятие»
|24,86
|1.782,15
|24,17
Водоотведение дешевое у УАЗа
Максимальное подорожание услуги водоотведения составляет 11%. На столько повысил тариф «Саратовводоканал». Теперь стоимость отведения кубометра воды составляет 11,94 рубля за кубометр. Остальные поставщики Саратова повысили стоимость значительно меньше — от 1,1 до 7%. Меньше всего повысилась стоимость услуги у «Саратовского нефтеперерабатывающего завода» (при механической очистке сточных вод, до 19,74 рубля за «куб»). На 7% повысился тариф у ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» — до 11,94 рубля за кубометр.
На 10,35, кроме того, повысился тариф у одного из самарских поставщиков — филиала ОАО «Водные технологии «Самарский» — до 29,48 рубля за кубометр. Меньше всего повысился тариф у самарского филиала ОАО «РЭУ» — всего на 1,4%, но тариф тут по-прежнему самый высокий в городе — 62,93 рубля за кубометр. Другие поставщики увеличили тариф на 4—5,6%. Дешевле всего водоотводом занимается ООО «Самарские коммунальные системы» — по 14,74 рубля за кубометр.
В Ульяновске тарифы повысились на 1,5—4%. Тарифы здесь составляют от 9,61 рубля (в случае с хозяйственно-бытовыми сточными водами ОАО «УАЗ») до 31,55 рубля (у ОАО «Комета»). В Саранске тариф у местного «Саранскгорводоканала» повысился на 4,5%, до 12,1 рубля за кубометр, а в Пензе — на 2,9—6,3%. Местный «Горводоканал» берет за водоотведение по 16,26 рубля за кубометр.
|Субъект РФ в ПФО
|Столица субъекта РФ в ПФО
|Поставщик услуг
|Водоотведение руб./куб.м. 01.07.2018-31.12.2018
|Водоотведение руб./куб.м. 01.01.2018-30.06.2018
|Изменение
|Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия)
|Саранск
|МП «Саранскгорводоканал»
|12,1
|11,58
|4,5%
|Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области)
|Пенза
|ООО «Горводоканал»
|16,26
|15,65
|3,9%
|ЛПДС «Пенза-2» Пензенское районное
управление» АО «Транснефть-Дружба»
|13,97
|13,14
|6,3%
|МУП по очистке города
|25,24
|24,52
|2,9%
|ОАО «РЖД»
|30,69
|29,46
|4,2%
|Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области)
|Самара
|ООО «Самарские коммунальные системы»
|14,74
|14,16
|4,1%
|ОАО «Международный аэропорт „Курумоч"
|34,2318
|32,922
|4,0%
|Самарский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиал ОАО «РЖД»
|32,2
|30,49
|5,6%
|ОАО «РЭУ» (филиал ОАО «РЭУ» «Самарский»)
|62,93
|62,06
|1,4%
Отопление подешевело только в Саратове
Наибольшее число поставщиков — у услуги отопление. При этом наиболее значительный рост тарифов сразу у нескольких компаний из Пензы. В частности, МУП «Пензадормост» повышает стоимость услуг почти на треть — до 2 152 рублей за Гкал. Кроме того, Пензенский техникум железнодорожного транспорта повысил тариф на 16,1% — до 1 453 рублей, а ФКУ ИК-5 УФСИН — на 13,4%, до 815 рублей. Остальные поставщики повысили стоимость услуг в среднем на 1,5—4%. Самое дорогое отопление здесь у котельной №22.
Также высокий рост — на 10,1% — у ульяновского «Завода ЖБИ №4» — до 1 890 рублей. В основном, впрочем, в Ульяновске повышение составило около 3,1%. Это касается практически всех котельных города, тариф тут за редкими исключениями с 1 июля составляет 2 113 рублей.
Единственный город, где один из поставщиков снизил тариф — Саратов. Здесь «Энергосбытовая компания» снизила тариф на 5,3% для потребителей из четырех зданий, до 1 730 рублей за Гкал. В остальном в городе тариф повысился, чаще всего — на 3%. Дешевле всего тепловая энергия стоит у «Саратовнефтепродукта» (729 рублей за Гкал), дороже всего — у ООО «Тепло-Ресурс» (1 928 рубей за Гкал).
В остальных городах значительных изменений не произошло — тарифы выросли в среднем примерно на 3,5—4%. В Самаре, правда, зафиксирован рост на 6,2% у ЛОЦ «Космос» (до 1 643 рублей за Гкал). Стоимость тепловой энергии тут в целом варьируется от 1 007 до 2 052 рублей за Гкал, а в Саранске — от 1 561 до 1 716 рублей за Гкал.
|Субъект РФ в ПФО
|Столица субъекта РФ в ПФО
|Поставщик услуг
|Тепловая энергия, руб./Гкал
01.07.2018-31.12.2018
|Тепловая энергия, руб./Гкал 01.01.2018-30.06.2018
|Изменение
|Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия)
|Саранск
|филиал
«Мордовский»
ПАО «Т Плюс» (ранее Филиал «Мордовский» ОАО «Волжская ТГК»)
|1692,49
|1.637,21
|3,4%
|АО «103 арсенал»
|1703,19
|1655,8
|2,9%
|ООО ФСК «РусТЭК (ранее ООО ФСК „РусГидро“)
|1716,79
|1653,1
|3,9%
|ООО „Управление ЖКХ“
|1561
|1502,82
|3,9%
|Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области)
|Пенза
|ОАО „Энергоснабжающее предприятие“
|1782,15
|1746,62
|2,0%
|ООО „Гипромаш“
|1780,04
|1773,69
|0,4%
|Пензенский Цетр ОВД филиала „Аэронавигация Центральной Волги“
|1174,93
|1164,64
|0,9%
|МУП по очистке города
|1893,3
|1780,72
|6,3%
|МУП „Пензадормост“
|2152,07
|1640,38
|31,2%
Самара вне конкуренции по электричеству
Вывозом мусора в крупнейших городах Приволжского федерального округа занимаются буквально по несколько компаний. Больше всего их оказалось в Саратове. Здесь таких компаний — девять. У одного поставщика тарифы не изменились, еще у восьми выросли — на 0,4—3,1%. Не изменилась цена у АО «Управление отходами», стоимость здесь составляет 36,98 рубля за кубометр. Из остальных поставщиков услуги меньше всего выросла цена у ООО «Теплоэлемент» (до 112 рублей за «куб»), больше всего — у ООО «Сан-Сервис Групп» (до 78,56 рубля за кубометр). Отметим, что компаний в этой сфере со схожими названиями в Саратове сразу четыре. Самая же низкая цена оказалась у ООО «СТМ-Капитал» — 50,96 рубля за «куб».
В Самаре вывозом твердых бытовых отходов занимаются четыре предприятия. Они повысили тарифы на 2,5—4%. Меньше всего выросла цена у ООО «Экосервис», занимающегося захоронением отходов, — до 31,43 рубля за «куб». Больше всего вырос тариф у ГУП «Экология» — до 36,92 рубля за кубометр. В Ульяновске компаний, связанных с утилизацией ТБО, три. Тарифы тут выросли на 1,9—4%. Стоимость по городу составляет от 71 до 95 рублей за «куб». В Саранске компаний две, причем обе рекордсмены. «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства», повысила цену сразу в 8,6 раза — до 98,51 рубля за кубометр, а ООО «Ремондис Саранск», хотя и повысил тариф всего на 0,1%, но является самым дорогим оператором среди анализируемых городов — тут стоимость утилизации кубометра мусора составляет 548,15 рубля.
|Субъект РФ в ПФО
|Столица субъекта РФ в ПФО
|Поставщик услуг
|Утилизация ТБО, руб./куб.м. 01.07.2018-31.12.2018
|Утилизация ТБО, руб./куб.м. 01.01.2018-30.06.2018
|Изменение
|Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия)
|Саранск
|КУ г.о. Саранск „Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства“ (захоронение)
|98,51
|11,44
|761,1%
|ООО РЕМОНДИС Саранск (региональный оператор)
|548,15
|547,87
|0,1%
|Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области)
|Пенза
|185,4
|179,17
|3,5%
|Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области)
|Самара
|ГУП „Экология“
|36,92
|35,49
|4,0%
|АО „Завод по переработке твердых бытовых отходов“ (переработка ТБО)
|144,17
|139,36
|3,5%
|ООО „Экосервис-2“ (захоронение)
|34,1
|32,9
|3,6%
|ООО „Экосервис“ (захоронение)
|31,43
|30,66
|2,5%
|Саратовская область (Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области)
|Саратов
|ООО „Вектор-Н
|56,77
|55,12
|3,0%
|МУП “Дорожник Заводского района»
|56,08
|55,8
|0,5%
Что касается электричества, где тариф устанавливается единый на регион, то повышение составило 3,6—4,2%. Дешевле всего из пяти анализируемых городов электричество стоит в Пензе — 3,39 рубля за кВт/ч. Тут тариф вырос на 3,7%. Чуть дороже — 3,43 рубля за кВт/ч — электричество стоит в Саратове (рост на 3,6%). Самое большое подорожание — на 4,2% — произошло в Самаре, где и до того электричество было самым дорогим. Теперь тариф тут равен 4 рублям за кВт/ч.
|Субъект РФ в ПФО
|Столица субъекта РФ в ПФО
|Поставщик услуг
|Одноставочный
тариф, руб./кВт∙ч 01.07.2018-31.12.2018
|Одноставочный
тариф, руб./кВт∙ч 01.01.2018-30.06.2018
|Изменение
|Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия)
|Саранск
|3,51
|3,38
|3,8%
|Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области)
|Пенза
|3,39
|3,27
|3,7%
|Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области)
|Самара
|4
|3,84
|4,2%
|Саратовская область (Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области)
|Саратов
|3,43
|3,31
|3,6%
|Ульяновская область (Министерство экономического развития Ульяновской области)
|Ульяновск
|3,68
|3,55
|3,7%
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