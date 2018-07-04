Якупов вернулся в КХЛ, «Магнитка» тратит миллиард, а «Сочи» укрепляет защиту

Трансферный гид КХЛ

Формирование составов команд КХЛ к предстоящему хоккейному сезону вышло на финишную прямую. 1 июля в Северной Америке официально открылся рынок свободных агентов, и теперь игроки из НХЛ имеют полное право подписывать полноценные контракты с европейскими клубами. В Россию по такому поводу повалили добротные хоккеисты, среди которых оказался и первый номер драфта НХЛ 2012 года Наиль Якупов, что наше издание прогнозировало еще в мае. Об этом и других переходах — в материале «Реального времени».

Инсайд «РВ» подтвержден: Якупов возвращается в Россию

Источники «Реального времени» еще в начале мая предрекали возвращение Наиля Якупова в Россию, но подтвердиться этот инсайд мог лишь после открытия рынка свободных агентов в НХЛ. Нападающий так и не получил контрактного предложения от своего клуба «Колорадо» и в срочном порядке вернулся в родные края. Шансов остаться в Северной Америке Якупов почти не имел, за океаном в нем разочаровались уже практически все. В КХЛ же, напротив, ждали Наиля с распростертыми объятиями, и пазл, как говорится, наконец, сложился. Права на Якупова в КХЛ принадлежали самому богатому клубу — СКА, который смог утолить финансовые аппетиты воспитанника нижнекамского хоккея.

Первый номер драфта 2012 года провел в НХЛ шесть сезонов, так и не сумев оправдать столь высокие ожидания за это время. В последние два года в «Сент-Луисе» и «Колорадо» Якупов не сумел набрать даже 20 очков за результативность, а больше 10 шайб забрасывал еще в сезоне 2014/15 годов. Игра Наиля не была тотально разочаровывающей, это скорее следствие неправильного распределения ролей тренерским штабом, однако при оценке выступлений первого номера драфта статистика выходит на первый план. А она у Якупова удручающая. Терпеть подобное генменеджеры клубов НХЛ больше не хотят, так что возвращение Наиля в КХЛ — это возможность перезагрузить свою карьеру и доказать всему миру, что первый номер драфта 2012 года чего-то стоит.

Переезд в Россию всячески опровергал отец Наиля, но шила в мешке не утаишь. Информация «Реального времени» оказалась верной — сторона хоккеиста лишь пыталась поиграть на нервах у руководства российских клубов. По нашим данным, Якупова-младшего очень хотели видеть в Казани, но права на игрока, повторим, принадлежат питерцам, так что в данном случае не все зависело от «барсов».

Между тем, вариант со СКА для Наиля отнюдь не плох. Отъезд в НХЛ Ильи Ковальчука освободил позицию снайпера, и Якупов приглашен для закрытия именно этой пробоины. В компании Дацюка и Гусева сделать это будет куда проще, чем в контратакующем «Ак Барсе». Единственное, что может стать помехой для Наиля — это давление со стороны требовательных болельщиков и назойливых журналистов. Если первый номер драфта не сможет по-настоящему раскрыться в СКА, то о камбэке в НХЛ ему останется лишь мечтать.

Имена Антипина (на фото), Кулемина и Пакаринена звучали уже давно, так что сами трансферы не стали громкой сенсацией



«Магнитка» жирует и тратит миллиард с лишним на трех игроков

После открытия рынка свободных агентов подтвердилось еще несколько прогнозируемых нами переходов в команды КХЛ. Хедлайнерами стали представители магнитогорского хоккея, которые умудрились подписать сразу трех игроков из НХЛ. Имена Антипина, Кулемина и Пакаринена звучали уже давно, так что сами трансферы не стали громкой сенсацией. А вот сумма в миллиард с лишним рублей, которая будет потрачена на соблюдение контрактных обязательств перед тремя новобранцами, действительно шокирует. Объясните такие траты простому работнику магнитогорского завода, который получает на порядки меньше.

Расходы можно было бы объяснить необходимостью обновления командного ростера. Лидерам «Металлурга» далеко за тридцать, и клубу пришлось срочно искать варианты омоложения состава. Две победы в Кубке Гагарина за три года случились вовремя, но минувший плей-офф и разгромное поражение в серии с казанским «Ак Барсом» дали понять, что дальше будет только хуже. Однако если к персонам Антипина и Пакаринена придраться сложно, то вот чем аргументируется предложение Кулемину в размере свыше 500 млн рублей, понять сложно, особенно если учесть, что нападающий не имел предложений из НХЛ.

Если же абстрагироваться от размеров оплаты труда бывшего игрока НХЛ на российских площадках, то можно найти кучу позитива как для самой команды, так и для всей лиги. Во-первых, Кулемин, по меркам КХЛ, безусловная звезда, на которой вполне можно начать строить новый имидж российского хоккея. Во-вторых, перед отъездом Николая в НХЛ нападающего использовали в «Металлурге» в связке с Мозякиным. Их звено с Мозякиным в итоге было признано лучшим в том сезоне, а Сергей с тех пор превратился в самого настоящего снайпера-бомбардира магнитогорского клуба. Воссоединение двух хоккеистов спустя пять лет может помочь перезагрузить карьеру обоим.

Кулемин, по меркам КХЛ, безусловная звезда, на которой вполне можно начать строить новый имидж российского хоккея



Почему Слепышев вернулся в ЦСКА, а не в Уфу

Антон Слепышев в 2011 году котировался в отечественном хоккее выше вратаря Андрея Василевского и нападающего Евгения Наместникова, но зацепиться за свой шанс в НХЛ так и не сумел. Проведя три сезона в «Эдмонтоне», форвард принял решение вернуться в Россию, где права на хоккеиста принадлежали московскому ЦСКА. Да, уезжавший в Северную Америку из «Салавата Юлаева» Слепышев не захотел вновь пытать счастья в Уфе и еще в мае попросил обменять его в стан армейцев. Эту информацию в свое время подтвердил и спортивный директор уфимцев Роман Беляев.

— В этом обмене мы пошли навстречу игроку. Антон выразил желание перейти в ЦСКА, почему — лучше спросить у него. Мы получили хорошую компенсацию и считаем этот обмен удачным для клуба, — рассказывал Беляев «Чемпионату».



Календарь в КХЛ все еще не опубликован (не стоит удивляться, если это затянется до августа), но, кажется, мы уже знаем, какой будет первый вопрос к Слепышеву после игры ЦСКА в Уфе. Хотя вначале Антону предстоит пробиться в основу армейцев. Желающих куда больше, чем вакантных мест на льду.

Слепышев не захотел вновь пытать счастья в Уфе и еще в мае попросил обменять его в стан армейцев



Короткой строкой

Хоккейный «Сочи», кажется, решил, что лучшая атака — это качественная работа в защите и никак иначе. Вслед за приглашением в клуб талантливого Сергея Зборовского южане подписали еще одного защитника с опытом игры в Северной Америке. Йоанн Овитю прошлый сезон отыграл в «Эдмонтоне», а всего в НХЛ он провел два сезона, в 58 матчах набрав 13 (5+8) очков. Овитю станет первым французским хоккеистом в истории «Сочи», хотя, вероятнее всего, берут его не только из-за этого. Как бы там ни было, будет интересно понаблюдать за действиями обороны сочинцев в следующем сезоне.

Подольский «Витязь» решил проверить на наличие хоккеистов и другие страны, кроме Белоруссии, и, удивившись разнообразию выбора, подписал словака и финна. Форвард Марек Хривик набирал по 200 очков в юниорской лиге Квебека и в АХЛ, но в НХЛ проявить себя не сумел. Его коллегу по амплуа Миро Аалтонена представлять особо не надо, он уже выступал в КХЛ, однако и у финна карьера в Америке не задалась. Вполне возможно, что игроки сумеют найти себя в России, но надеемся, что хотя бы на этот раз подольский клуб обойдется без смены гражданства своим новичкам.

Вошедший в тройку лучших бомбардиров минского «Динамо» Джастин Фонтэйн следующий сезон начнет в Китае. 13 голов и 17 передач не бог весть какой результат, даже защитник Граньяни набрал больше, но расставание минчан с нападающим выглядит сомнительным предприятием. А вот «Куньлуню» повезло — вполне возможно, что китайцы получат уже окончательно адаптированного к условиям КХЛ игрока и не прогадают.

КОМАНДА ПРИШЛИ УШЛИ «Ак Барс» в. Билялов («Югра»)

з. Курашов («Адмирал»)

з. Педан (АХЛ)

н. Падакин («Сочи»)

н. Зернов («Лада»)



з. Охтамаа («Карпят»)

з. Токранов (СКА)

н. Глинкин («Трактор»)

н. Язьков («Металлург»)

н. Архипов (ХК «Сочи»)

н. Мусин (ХК «Сочи») ЦСКА з. Ермаков («Сибирь»)

з. Воробьев («Сибирь»)

з. Шуленин («Торпедо»)

з. Чмыхов («Сочи»)

з. Далбек (НХЛ)

н. Вей («Барыс»)

н. Коростелев (АХЛ)

н. Толчицкий (АХЛ)

н. Слепышев (НХЛ) з. Киселевич (НХЛ)

н. Ничушкин (НХЛ)

н. Жарков («Салават»)

н. Петров («Авангард»)

н. Ожиганов (НХЛ) СКА в. Хелльберг («Куньлунь»)

з. Токранов («Ак Барс»)

з. Дыбленко (НХЛ)

н. Бывальцев («Амур»)

н. Ли («Амур»)

н. Дергачев («Спартак»)

н. Кручинин («Трактор»)

н. Морозов («Югра»)

н. Марченко («Югра»)

н. Якупов (НХЛ) в. Коскинен (НХЛ)

з. Яковлев (НХЛ)

з. Войнов (НХЛ)

н. Ковальчук (НХЛ)

н. Торесен

н. Шипачев («Динамо М»)

н. Широков («Авангард») «Трактор» гт. Титов

н. Бергстрем («Сибирь»)

н. Глинкин («Ак Барс»)

н. Стоу («Спартак»)

н. Лапенков («Сочи») гт. Гатиятулин (СКА)

в. Францоуз (НХЛ)

з. Вишневский («Авто»)

н. Виделль («Динамо Р»)

н. Кручинин (СКА)

н. Петров («Адмирал»)

н. Черников («Адмирал»)

н. Якуценя «Йокерит» гт. Марьямяки

в. Калниньш («Динамо Р»)

з. Грант (Канада)

з. Рейни

з. Нурмиканта

з. Лева

н. Хальме

н. Монто

н. Маннинен («Эребру»)

н. Коссила (НХЛ) гт. Ялонен

н. Толванен (НХЛ)

н. Хухтала

н. Палола («Куньлунь») «Локомотив» в. Красоткин («Лада»)

в. Салак («Сибирь»)

н. Санников («Сибирь»)

н. Пулккинен («Вегас»)

н. Деарне («Рейнджерс»)

н. Галимов («Нефтехимик»)

н. Капустин («Лада»)

н. Лугин («Сочи») з. Любушкин (НХЛ)

н. Кадейкин («Салават»)

н. Полунин («Сочи»)

н. Галимов («Нефтехимик») «Металлург» гт. Яндач

з. Матушкин (Швеция)

з. Верещагин («Сибирь»)

з. Антипин (НХЛ)

н. Язьков («Ак Барс»)

н. Варфоломеев («Авангард»)

н. Неколенко («Югра»)

н. Расмуссен (Швеция)

н. Кулемин (НХЛ)

н. Пакаринен (НХЛ) з. Терещенко («Салават»)

з. Будкин («Сочи»)

з. Пивцакин («Авангард»)

н. Шенфельд («Торпедо»)

н. Кокарев («Витязь») «Салават Юлаев» гт. Цулыгин

в. Метсола («Амур»)

з. Терещенко («Металлург»)

н. Кугрышев («Авангард»)

н. Хохряков («Авангард»)

н. Шэн («Югра»)

н. Жарков (ЦСКА)

н. Кадейкин («Локомотив»)

н. Лаута («Авангард») гт. Вестерлунд,

в. Скривенс

в. Налимов (НХЛ)

в. Хомченко («Спартак»)

в. Дубровский («Авангард»)

з. Бартулис

з. Логинов («Сибирь»)

з. Гончаров («Спартак»)

н. Юньков

н. Саюстов

н. Зубов («Спартак»)

н. Лисин («Сибирь») «Автомобилист» гт. Мартемьянов («Амур»)

з. Вишневский («Трактор»)

з. Мамкин (Сочи)

з. Гуркин («Лада»)

н. Секстон («Нефтехимик»)

н. Белоусов

(«Лада»)

н. да Коста

н. Доус («Барыс»)

н. Литовченко («Амур») гт. Крикунов

в. Сохатский

з. Куляш («Северсталь»)

з. Мегалинский

н. Михнов

н. Симаков

н. Кинг

н. Паренто «Нефтехимик» з. Полашек («Сочи»)

н. Пуустинен («Ювяскюля»)

н. Няттинен («Ювяскюля»)

н. Руохомаа («Карпят»)

н. Галимов («Нефтехимик») з. Пиганович

з. Густафссон («Лулео»)

н. Секстон («Авто»)

н. Еглич

н. Филатов («Спартак»)

н. Ганзл («Спартак»)

н. Эверберг (НХЛ) «Торпедо» гт. Немировски

з. Орлов («Витязь»)

з. Волченков

з. Блум («Сочи»)

н. Кэйлоф («Векше»)

н. Жафяров («Адмирал»)

н. Варнаков («Динамо М»)

н. Миле («Векше»)

н. Шенфельд («Металлург»)

н. Сетдиков (ВХЛ) гт. Скудра

з. Шуленин (ЦСКА)

з. Кундратек («Куньлунь»)

н. Костицын («Динамо Минск»)

н. Даугавиньш («Спартак»)

н. Мозер («Динамо М») «Авангард» в. Бобков («Адмирал»)

в. Рамо

в. Дубровский («Салават»)

з. Покка (НХЛ)

з. Пивцакин («Металлург»)

н. Петров (ЦСКА)

н. Широков (СКА)

н. Зернов («Лада»)

н. Казаков («Адмирал») в. Фурх («Северсталь»)

н. Петерссон («Барыс»)

н. Варфоломеев («Металлург»)

н. Лаута («Салават») «Амур» в. Кашик («Злин»)

н. Филиппи («Либерец») в. Метсола («Салават»)

н. Литовченко («Автомобилист»)

н. Бывальцев (СКА)

н. Ли (СКА) «ХК Сочи» з. Будкин («Металлург»)

з. Мусин («Ак Барс»)

з. Зборовский (АХЛ)

з. Овитю («Эдмонтон»)

н. Розен («Векше»)

н. Подшендялов («Спартак»)

н. Архипов («Ак Барс»)

н. Мусин («Ак Барс»)

н. Полунин («Локомотив»)

н. Рахимуллин («Лада»)

н. Бочаров («Лада») з. Полашек («Нефтехимик»)

з. Чмыхов (ЦСКА)

з. Блум («Торпедо»)

н. Лапенков («Трактор») «Спартак» в. Гудачек («Северсталь»)

з. Гончаров («Салават»)

н. Карсумс («Динамо М»)

н. Зубов («Салават»)

н. Ганзл («Нефтехимик»)

н. Даугавиньш («Торпедо»)

н. Филатов («Нефтехимик») з. Лаюнен («Куньлунь»)

з. Сходцев («Салават»)

н. Радил (НХЛ)

н. Дергачёв (СКА)

н. Подшендялов («Сочи»)

н. Стоу («Трактор») «Северсталь» в. Фурх («Авангард»)

з. Куляш («Авто»)

з. Воронин («Ермак»)

з. Белов (своб.агент)

н. Эштон («Лада»)

н. Бойчак («Слован») в. Гудачек («Спартак»)

з. Евсеенко («Витязь»)

з. Стасенко («Витязь»)

н. Монс («Витязь»)

н. Кагарлицкий («Динамо М»)

н. Магогин («Детва») «Сибирь» в. Тейлор (АХЛ)

з. Логинов («Салават»)

н. Романцев («Металлург», ВХЛ)

н. Бертран («Карпят»)

н. Юнттила («Карпят»)

н. Пелтола («Таппара»)

н. Эммертон («Амбри Пиотта»)

н. Лисин («Салават») в. Салак («Локомотив»)

з. Ермаков (ЦСКА)

з. Воробьёв (ЦСКА)

з. Верещагин («Металлург»)

н. Основин («Салават»)

н. Санников («Локомотив»)

н. Тичар

н. Закриссон («Динамо М»)

н. Бергстрем («Трактор»)

н. Артемов («Динамо Мн»)

н. Энеруд

н. Энлунд

н. Горбунов

н. Коньков «Динамо М» з. Койвисто («Карпят»)

з. Миронов («Колорадо»)

н. Индрашис («Динамо Р»)

н. Закриссон («Сибирь»)

н. Мозер («Торпедо»)

н. Афиногенов («Динамо М»)

н. Кагарлицкий («Северсталь»)

н. Шипачев (СКА)

н. Комаров (НХЛ) н. Карсумс («Спартак») «Барыс» в. Граховина («Таппара»)

н. Панюков

н. Петерссон («Авангард»)

н. Вок (НХЛ)

н. Кормье (НХЛ) н. Вей (ЦСКА)

н. Доус («Автомобилист»)

н. Фрэттин («Лозанна») «Динамо-Минск» н. Костицын («Торпедо»)

н. Артемов («Сибирь»)

н. Литвинов («Юность»)

н. Дроздов («Юность») з. Денисов («Сайпа»)

з. Шинкевич («Витязь»)

н. Фонтэйн («Куньлунь») «Витязь» в. Ортио («Шеллефтео»)

з. Шинкевич («Динамо Мн»)

з. Евсеенко («Северсталь»)

н. Монс («Северсталь»)

н. Стасенко («Северсталь»)

н. Комаров («Динамо М»)

н. Семин («Сокол»)

н. Кокарев («Металлург»)

н. Хривик (АХЛ)

н. Аалтонен (НХЛ) з. Орлов («Торпедо»)

н. Афиногенов («Динамо М»)

н. Горак

н. Горохов «Адмирал» гт. Светлов з. Волченков

з. Земченок

з. Глазков

з. Курашов («Ак Барс»)

н. Жафяров («Торпедо»)

н. Кицын

н. Казаков («Авангард») «Куньлунь» гт. Тапола («Таппара»)

в. Лазушин («Лада»)

з. Кундратек («Торпедо»)

з. Мертл

з. Лаюнен («Спартак»)

н. Палола («Йокерит»)

н. Савинайнен («Югра»)

н. Лунд («Юргорден»)

н. Фонтэйн («Динамо Мн») в. Хелльберг (СКА)

з. Дялога («Спарта»)

з. Кулда («Спарта»)

з. Шаус («Слован») «Слован» гл.т. Орсаг

в. Чильяк (Чехия)

в. Штепанек («Лозанна»)

з. Грман (Чехия)

з. Клок (Чехия)

з. Яношик (Словакия)

з. Шаус («Куньлунь»)

н. Червены

н. Келемен («Зволен») н. Микуш

н. Геноуэй

н. Бойчак («Северсталь») «Динамо Р» в. Гудлевскис (НХЛ)

з. Майоне («Калпа»)

з. Занетти («Брюнес»)

з. Сотниекс («Лада»)

н. Виделль («Трактор»)

н. Кларк («Брюнес»)

н. Джериньш (Чехия) в. Калниньш («Йокерит»)

н. Индрашис («Динамо М»)

н. Кристо («Брюнес»)