Made in AHL! Шесть свободных агентов Северной Америки, которые усилят КХЛ в будущем сезоне

Где ждут заокеанский десант

1 июля в НХЛ заканчиваются контракты, и те хоккеисты, что не получили предложений от своих команд, станут настоящим «лакомым кусочком» для клубов Континентальной лиги. Большинство из них минувший сезон провели в фарм-клубах АХЛ. Спортивная редакция «Реального времени» приводит список самых ожидаемых новичков КХЛ из Северной Америки.

Николай Кулемин — «Металлург»

Постепенно угасающая вера магнитогорских болельщиков в менеджерский гений Геннадия Величкина вполне может еще ожить благодаря одному-двум трансферам, на которые тот замахнулся минувшей весной. Сразу после окончания розыгрыша Кубка Гагарина стало известно, что магнитогорский «Металлург» всерьез вознамерился вернуть из НХЛ своих воспитанников Виктора Антипина и Николая Кулемина. Если оба «камбэка» состоятся, то это может стать не просто уральским чудом, но и полноценной «бомбой» для всей КХЛ.

Однако болельщиков смущает один момент — а именно, зарплата, которую Величкин предлагает Кулемину за то, чтобы тот поиграл за родную эмблему — 200 миллионов рублей, из которых 180 млн — базовая часть, а 20 млн — бонусы. Особенно учитывая, что в последние годы хоккей Кулемина в НХЛ перестал отличаться стабильностью. Поэтому столь запредельные цифры вызывают у поклонников «лис» скорее возмущение, чем радость.

В последнем сезоне за «Айлендерс» Кулемин получал мало игрового времени и выходил преимущественно при игре в меньшинстве. В прошлом сезоне он провел лишь 13 матчей, в которых набрал каких-то 3 (1+2) очка. Так что сейчас Николай стоит на перепутье: либо попробовать все-таки перезагрузить карьеру в НХЛ и вернуть себе вкус к игре и былую статистику, либо отправляться домой — зарабатывать на безбедную старость своим внукам. Однако Кулемин — хоккеист подверженный травмам, и еще не факт, что «металлургам» не придется просто оплачивать ему перманентный больничный.

Похоже, что Антипин так и не смог прижиться в Северной Америке. Фото metallurg.ru



Виктор Антипин — «Металлург» или «Ак Барс»

Виктор Антипин тоже «на карандаше» у Величкина в числе приоритетных трансферов. По другой же информации, защитника звал в «Ак Барс» лично Данис Зарипов, который уже поиграл с ним (за «лис»). Понятно, что Величкин будет драться за местного воспитанника до последнего. А уж тем более в споре с главным конкурентом в Восточной конференции из Казани.

Такой живой интерес со стороны топ-клубов Востока не случаен. Дело в том, что «Баффало» решил не предлагать новый контракт российскому защитнику, и 1 июля он, так же как и его земляк Кулемин, станет свободным агентом.

Генеральный менеджер команды Джейсон Боттерилл сослался на перебор защитников, но, судя по всему, Антипин просто не подошел «Баффало». В 47 матчах Виктор отдал 10 результативных передач, а показатель полезности вышел совсем неприятным: «-9». Похоже, что Антипин так и не смог прижиться в Северной Америке, так что после 1 июля вариант с возвращением в КХЛ для него будет вполне приемлемым. И, наверное, единственным.

Андрей Педан — «Ак Барс»

Еще один защитник российского происхождения, которому так и не удалось пробиться в основу команды в НХЛ, Андрей Педан, должен перебраться в «Ак Барс». Об этом российская пресса сообщает вот уже 2 месяца, хотя о подписании контракта так пока никто и не сообщил. Ни со стороны клуба, ни со стороны хоккеиста.

И если фаворитом в споре за Виктора Антипина является его родной «Металлург», а казанцы рассматривают защитника скорее как резервный вариант, то Педан у казанцев вроде бы как уже «под колпаком». Так что Антипин может и не понадобиться.

Педан может вернуться в Россию после 8 лет в Северной Америке. Фото belarushockey.com

В октябре прошлого года «Ванкувер» решил поместить Педана на драфт отказов, таким образом тот оказался в системе «Питтсбурга». «Пингвины» попробовали задействовать Андрея на уровне НХЛ пару раз, но после этого окончательно решили, что он этот уровень не тянет. А вот на уровне АХЛ он показывал себя не только как добротный защитник, но и очки исправно набирал. В одном из первых матчей за фарм-клуб «пингвинов» «Уилкс-Бэрри» он оформил хет-трик, а в следующем отметился дублем. Не раз хоккеист признавался лучшим игроком недели. В минувшем сезоне в 55 матчах АХЛ на счету защитника 28 (10+18) очков.

Педан может вернуться в Россию после 8 лет в Северной Америке. Как показал опыт лучшего снайпера плей-офф Кубка Гагарина-2018 Станислава Галиева, вернувшегося после 10 лет, такая перезагрузка карьеры может пойти на пользу.

Наиль Якупов — СКА, «Ак Барс» или «Нефтехимик»

Вот уж чье будущее на сегодня выглядит по-настоящему туманным. Наиль Якупов вроде и в НХЛ так и не заиграл на ожидаемом уровне, но и последний сезон в «Колорадо» для него прошел не так катастрофично, как в предыдущих командах. Его 16 очков (9+7) выглядят довольно неплохо. Но все-таки «Лавины» не продлили его контракт и выставили на рынок свободных агентов.

Другой вопрос — остались ли еще в НХЛ команды, не приглашавшие Якупова и при этом готовые идти на риск и брать «кота в мешке», который вновь может не заиграть. Репутацию «разочарования от первого номера драфта» он уже заработал и показать суперхоккей, который от него ждали, так и не сумел.

Ранее «Реальное время» уже сообщало, что игрок вернется в Россию — в его услугах заинтересован казанский «Ак Барс», а права на Якупова в КХЛ принадлежат питерскому «СКА».



В любом случае, куда бы Наиль не вернулся, это точно будет усилением и его нового клуба, и лиги в целом. Вот только команда ему нужна полностью заточенная под него. Он крайне не готов играть «одного из», а вот будучи главной звездой, расцветет как встарь. Так что самым оптимальным вариантом для Якупова стало бы возвращение в родной «Нефтехимик».

Куда бы Наиль Якупов не вернулся, это точно будет усилением и его нового клуба, и лиги в целом. Фото nhl.com

Ииро Пакаринен — «Металлург»

Пока еще нападающий «Эдмонтона» (а по некоторым данным, уже нет) Ииро Пакаринен, по информации финского издания Iltalehti, продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге и уже подписал предварительный контракт с магнитогорским «Металлургом».

26-летний финский хоккеист провел в Северной Америке четыре сезона, но так и не стал в НХЛ твердым игроком первой команды. Свой первый контракт новичка Пакаринен подписал с «Эдмонтон Ойлерз» в 2014 году. В конце прошлого года он был исключен из состава «нефтяников» и отправлен в фарм-клуб АХЛ «Бейкерсфиод-Кондорс».

«Стата» Пакаринена в НХЛ не то чтобы не впечатляет. Более того, она даже скорее смущает. Ведь 3 очка (1 гол +2 паса) — это для нападающего как клеймо неудачника на всю лигу. Причем играл он в среднем чуть больше 10 минут, что вполне достаточно, чтобы набирать очки регулярно. Будучи сосланным в АХЛ, он тоже не сказать чтобы рвал и метал — всего 13 очков (9+4) за регулярный сезон 2017/2018.

Возможно, именно поэтому финн и решил покинуть Северную Америку, дабы не смущать комментаторов матчей такими «баснословными» цифрами в графе «статистика». Очевидно, что Пакаринен просто уперся в свой потолок на уровне НХЛ и возвращается в Европу, чтобы попробовать силы на уровне пониже. Да и денег подзаработать.

Если это замена Оскару Осале, который покинул «Магнитку» по окончании сезона, то Геннадию Величкину на улицах Магнитогорска без охраны лучше не появляться.

26-летний финский хоккеист провел в Северной Америке четыре сезона, но так и не стал в НХЛ твердым игроком первой команды. Фото nhl.com

Теему Пулккинен — «Локомотив»

Вторым не пригодившимся «Вегасу» (после Вадима Шипачева, конечно) и сосланным покорять АХЛ хоккеистом стал еще один финский нападающий Теему Пулккинен. Он также раздумывает над тем, чтобы сбежать в КХЛ. По информации российской прессы, финн близок к переходу в ярославский «Локомотив».

В отличие от Пакаринена, он может похвастаться отличными цифрами хотя бы на уровне Американской хоккейной лиги. А как известно, крутые «ахээльщики» довольно часто на уровне Континентальной лиги становятся «звездами». Джастин Азеведо из «Ак Барса» яркий тому пример.

В прошедшем сезоне 26-летний финн провел 77 матчей в клубе АХЛ «Чикаго Вулвз», в которых набрал 66 (30+36) очков при показателе полезности «+12» и 48 минутах штрафа. Если его правильно использовать в большинстве, то в КХЛ он точно будет забрасывать не меньше 30 шайб. Права на хоккеиста в лиге принадлежат минскому «Динамо», а уж между собой западные клубы договорятся.

В прошедшем сезоне 26-летний финн провел 77 матчей в клубе АХЛ «Чикаго Вулвз». Фото iltalehti.fi



Короткой строкой

На этом тяга к усилению энхаэльщиками у ярославцев не заканчивается. Вполне возможно, в «Локомотив» переберется «центр» Давид Деарне, у которого заканчивается контракт с «Рейнджерс».

Серьезно усилиться за счет свободных агентов из Северной Америки готов, по некоторым данным, и астанинский «Барыс». Главными целями казахстанцев являются канадские форварды Патрис Кормье и Кертис Вок, проводившие свои последние сезоны в системе «Виннипега» и «Флориды» соответственно. Капитан фарм-клуба «Виннипега», «Манитобы», Кормье в прошедшем регулярном чемпионате АХЛ сыграл 69 матчей и набрал 43 (22+21) очка, а в 9 играх плей-офф записал в свой актив 2 (1+1) очка. Вок же в прошлом сезоне выступал за «Спрингфилд Тандербердс», в 73 матчах регулярного чемпионата АХЛ набрал 62 (20+42). В составе «Флориды Пантерз» он провел лишь одну игру.

Лыжи в сторону КХЛ навострил и финский нападающий из системы «Нэшвила» Миика Саломяки. А 34-летний обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» Филппула Валттери, похоже, также готов завершить карьеру на более низких «кахаэльных» скоростях.